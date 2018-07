Nhãn xuất khẩu của Việt Nam phụ thuộc gần 100 % vào TQ

Giá nhiều mặt hàng xuất khẩu giảm Theo báo cáo từ Hiệp hội rau quả Việt Nam, giá một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong 6 tháng đầu năm 2018 như: Dứa hộp, dứa cô đặc, cơm dừa sấy, chuối sấy giảm từ 20-30% so với cùng kỳ năm 2017, cơm dừa sấy 47 triệu đồng/tấn, giảm xuống còn 32 triệu đồng/tấn; dứa hộp từ 16 USD/thùng giảm xuống còn 12 USD/thùng, dứa cô đặc giảm còn 100-150 USD/tấn. Lý do giảm chủ yếu là do tác động từ nguồn cung Thái Lan.