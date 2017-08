Nhiều mẫu ô tô 300 triệu đồng mới toanh vào Việt Nam

Hàng ngàn khách tham quan đã đổ về Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 lần thứ 13 tại quận 7, TP.HCM khi triển lãm chính thức mở cửa từ ngày 2-8 đến ngày 5-8-2017.

Triển lãm quy tụ 12 thương hiệu xe có uy tín tại Việt nam gồm Chevrolet, Ford, Đô Thành, FUSO, Honda, Isuzu, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Suzuki và Toyota cùng các đối tác về vận tải, linh kiện, công nghệ và dịch vụ hàng đầu Việt Nam.

Triển lãm năm nay không chỉ tập trung giới thiệu những công nghệ kết nối quan trọng cho xe ô tô giúp cho việc chuyển động thông minh, khách tham quan sẽ có nhiều cơ hội xem, lái thử và được tư vấn nhiều chủng loại xe khác nhau như xe hành khách, xe thể thao, xe tải,...

Đáng nói triển lãm xuất hiện nhiều mẫu xe mới cỡ nhỏ với giá rẻ được các hãng xe giới thiệu và dự kiến bán ra từ đầu năm 2018.



Hai mẫu xe Wigo và Avanza của hãng Toyota

Hãng xe đến từ Nhật Bản là Toyota đã đưa đến triển lãm hai mẫu xe cỡ nhỏ với mức giá mêm và thiết kế hoàn toàn mới là Wigo và Avanza lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam.

Hai mẫu xe này được kì vọng sẽ cạnh tranh khốc liệt với hai mẫu xe cỡ nhỏ luôn nằm trong top đắt khách nhất thị trường hiện nay là Kia Morning và Huyndai Grand i10.

Toyota Wigo và Avanza đều đang thành công ở thị trường Indonesia với mức giá rẻ trên dưới 300 triệu đồng/chiếc. Phiên bản xe Wigo sở hữu động cơ 1KR-FE, 3 xi lanh, 12 van phun xăng điện tử, dung tích 1.0 L.

Mẫu xe giá rẻ thứ 2 là Avanza sử dụng hộp số tự động 4 cấp cùng động cơ 1.5L, được trang bị với các tính năng an toàn hơn; Túi khí cho người lái và ghế phụ, Dây an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế, cửa sổ điện chống kẹt cho ghế lái, khóa trẻ em, và trang bị ABS cho tất cả các phiên bản.

Toyota hiện không đưa ra giá bán chính thức cho hai mẫu xe giá rẻ này nhưng dự kiến hai mẫu xe sẽ được nhập khẩu từ Indonesia. Với tỉ lệ nội khối Asean cao thì hai mẫu xe này có thể hưởng thuế suất nhập khẩu vào Việt Nam chỉ 0%, khi đó mức giá của hai mẫu xe này được các chuyên gia dự tính chỉ khoảng 300-400 triệu đồng/chiếc.



Mẫu xe Honda Jazz với giá vừa túi tiền được giới thiệu tại triển lãm.

Còn đối với Honda, tâm điểm của gian hàng tại Triển lãm lần này rất có thể là mẫu Jazz. dung tích 1.5L, mức tiêu thụ nhiên liệu cho hành trình hỗn hợp của xe là 5,6 L/100 km.

Đây là một mẫu xe khá hấp dẫn với người Việt bởi thiết kế đẹp mắt và giá bán khá phú hợp vào khoảng 400 – 500 triệu đồng tại Thái Lan (nếu về Việt Nam vào năm 2018 thì mẫu xe này cũng chỉ vào khoảng trên 600 triệu đồng).



Mẫu Suzuki Celerio

Trong khi đó, Suzuki cũng đem tới hai mẫu xe giá rẻ là Celerio và Ciaz. Hiện mẫu Celerio có giá bán tại Thái Lan chỉ gần 300 triệu đồng. Hệ thống an toàn trên xe cũng đảm bảo khi bao gồm hệ thống trợ điện lực điện, 2 túi khí an toàn phía trước, cảnh báo cửa bằng âm thanh, dây đai an toàn ở ghế lái… Celerio sử dụng động cơ 3 xi-lanh, dung tích 1.0 lít, tích hợp công nghệ tự động tắt máy khi dừng xe nhằm giúp xe tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải CO2.



Mẫu Suzuki Ciaz

Còn mẫu Suzuki Ciaz trang bị hộp số tự động 4 cấp, động cơ K14B đem lại hiệu suất hoạt động cao và giảm thiểu tối đa tiếng ồn và độ rung, lắc, cho phép xe vận hành êm ái. Đuôi xe hài hòa với thanh ngang, đem đến một ấn tượng mở rộng và cụm đèn hậu kích thước lớn. Cốp phía sau mở rộng đến 495L, đủ không gian chứa hành lý cho những chuyến đi chơi xa.