Nhờ ngân hàng giữ giùm đồ quý

Dùng máy soi đồ quý Không chỉ Vietinbank, Sacombank mà hiện nay còn một số NH khác cũng có dịch vụ này như Hong Leong tại Việt Nam, BIDV, SouthernBank… Tại BIDV, để đảm bảo độ an toàn cho khách hàng và loại trừ những tài sản trái pháp luật, tài sản mà khách hàng gửi sẽ được kiểm tra qua hệ thống soi an ninh (giống như kiểm tra tại sân bay) mà không cần mở túi đựng tài sản. Chỉ dùng cất… USB Tôi đã sử dụng dịch vụ này nhiều năm nay, cảm thấy rất thích vì tính bảo mật và sự an toàn của nó. Mỗi lần đi công tác, tôi đều đem những thứ quan trọng ra két của mình để cất chứ không để ở nhà. Hiện nay, tôi thuê tới bốn két tại Sacombank, có két tôi chỉ chuyên cất… USB (thiết bị lưu trữ dữ liệu điện tử) mà thôi. Là nhà thiết kế, giá trị nhất đối với tôi là các mẫu thiết kế hàng chục năm nay. Tôi không thể mất những thiết kế này. Vì thế tôi mang tới đây cất trong tủ của mình, sau khi công tác về, tôi đến lấy ra. Anh NGUYỄN QUỐC TUẤN, quận 1