Những tín hiệu kinh tế lạc quan

Nhất là các nền kinh tế đầu tàu là Mỹ, Nhật, EU đã có tăng trưởng dương dù chưa cao. Riêng Việt Nam ngay những ngày đầu năm sau tết âm lịch, các ngành dịch vụ như vận tải, thương mại, viễn thông, du lịch… tăng trưởng mạnh. Đặc biệt ngành du lịch tết năm nay ăn nên làm ra, lượng khách nước ngoài đến Việt Nam tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn du khách dồn về các vùng biển ấm áp phía Nam như Đà Nẵng, Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Quốc… do thời tiết Việt Nam năm nay đẹp tuyệt vời, đã thu hút được du khách tránh thời tiết lạnh khắc nghiệt bất ngờ ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong, Đài Loan. Bên cạnh đó, một lượng lớn du khách ngại đến Thái Lan, một cường quốc du lịch của khu vực do những cuộc biểu tình chống chính phủ liên miên trong nhiều tháng qua. Rõ ràng là ngành du lịch Việt Nam năm nay có đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi”, chỉ còn thiếu yếu tố “nhân hòa” là con người. Nếu ngành du lịch đầu tư tốt hơn có lẽ sẽ còn thu hút du khách nước ngoài nhiều hơn thế nữa.

Một tin vui đầu năm là đảo ngọc Phú Quốc đã chính thức hòa vào lưới điện quốc gia từ ngày 1-2-2014 qua dự án cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc sớm hơn dự kiến trên sáu tháng. Đây là dự án cáp ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á (dài 57 km), với tổng vốn đầu tư đến 2.336 tỉ đồng. Đây không chỉ là tin vui cho nhân dân Phú Quốc mà cho cả những nhà đầu tư vào nhiều dự án phát triển trên hòn đảo ngọc, nhất là ngành du lịch. Phú Quốc đã có phi trường quốc tế, nay lại có điện lưới quốc gia sẽ giúp hạ giá thành các dịch vụ phục vụ để thu hút thêm du khách.

Ngành ngân hàng ngay ngày mở cửa đầu năm đã thu hút một lượng lớn tiền gửi. Có ngân hàng chỉ trong ngày đầu năm đã thu hút hàng trăm tỉ đồng. Ngay ngày đầu mở cửa, thị trường chứng khoán ở cả TP.HCM và Hà Nội đã có nhiều mã tăng điểm và lượng giao dịch thành công kỷ lục. Một tín hiệu đáng mừng khác là giao dịch bất động sản ngay trong ngày đầu năm cũng có biến chuyển tốt. Hy vọng thị trường bất động sản năm nay sẽ từ từ tan băng, nhất là phân khúc nhà đất giá rẻ cho người thu nhập thấp.

PHẠM ĐÌNH THỐNG