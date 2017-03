Ông Trầm Bê: “Bắt bầu Kiên không liên quan đến tôi!”

Ngay sau khi có thông tin về việc ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên), nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên sáng lập Ngân hàng ACB, bị bắt, dư luận rộ lên tin đồn rằng ông Trầm Bê, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Sacombank, được công an mời lên hợp tác điều tra. Không dừng lại ở đó, tin đồn ông Trầm Bê bị bắt lại lan rộng sau khi ông Lý Xuân Hải, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB, chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam.

Kể từ khi ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt, ông Trầm Bê không thấy xuất hiện trước công chúng càng khiến những tin đồn lan rộng hơn. Vì thế, sự xuất hiện của ông tại lễ ký kết hợp đồng tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sáng 28-8 ở TP.HCM đã thu hút sự quan tâm của báo giới.

. Thưa ông, tuần qua có quá nhiều tin đồn xung quanh việc ông bị công an mời lên làm việc, bị tạm giữ thậm chí là bị bắt. Thực hư chuyện này thế nào?

+ Ông Trầm Bê, Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank: Trong mấy ngày qua, liên tục có những tin đồn là tôi đang làm việc với công an, thậm chí là tôi bị công an bắt. Tất cả toàn là tin thất thiệt. Thậm chí bạn bè khắp nơi cũng điện thoại hỏi tôi về việc này. Có người mới gặp trước đó 2 tiếng cũng điện thoại hỏi. Tôi xin nói rõ là tôi chưa hề làm việc với cơ quan công an.

. Vậy theo ông tin đồn này từ đâu mà ra?

+ Tôi cũng không biết nhưng đó là tin thất thiệt.

Ông Trầm Bê (thứ hai từ trái) tại lễ ký kết hợp đồng tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sáng 28-8 tại TP.HCM. Ảnh: YÊN TRANG

. Vậy ông bình luận gì xung quanh sự việc này?

+ Các cơ chức năng làm theo luật, ai sai thì người đó sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu người đó không sai chắc chắn sẽ không sao cả. Riêng với tôi, mấy ngày nay có rất nhiều tin đồn. Tôi bây giờ không biết nói gì, tâm sự gì. Trước hay sau sự thật vẫn là sự thật. Ông Kiên là ông Kiên, tôi là tôi. Ai sai thì công an sẽ làm việc. Tôi không có liên quan gì đến việc này.

. Vậy tại sao ông không lên tiếng giải thích?

Ông Trầm Bê hiện là thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh, Phó Chủ tịch Công ty CP Thương mại Vàng bạc đá quý Phương Nam, Chủ tịch HĐQT BV Triều An. Sau khi từ nhiệm chức phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank), ông nhậm chức phó chủ tịch HĐQT Sacombank.

+ Việc xuất hiện hay không xuất hiện, tôi nghĩ mình có cớ gì để mà xuất hiện, nhất là khi thông tin chỉ là tin đồn? Người ta tung tin rồi những người không hiểu lại cứ đồn đại với nhau. Ngay cả những tin chỉ để hỏi thăm cũng trở thành tin đồn. Tuy nhiên, đến nay thì đã rõ những tin đồn ấy là thất thiệt.

. Tuần qua, xung quanh sự việc ông Kiên bị bắt và những tin đồn liên quan đến ông, Sacombank bị ảnh hưởng như thế nào?

+ Một số ít khách hàng không hiểu nên vội vã rút tiền trong một, hai ngày đầu. Nhưng như Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thông báo rõ ràng không bao giờ để hệ thống ngân hàng gặp rắc rối. Thống đốc NHNN cũng khẳng định sẽ đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống. Tôi tin rằng thanh khoản đối với Ngân hàng ACB vẫn bảo đảm, hoạt động sẽ đi vào ổn định. Riêng với Sacombank thì không bị ảnh hưởng gì đáng kể!

. Xin cảm ơn ông.

Sacombank vẫn hoạt động bình thường Dưới góc độ cơ quan quản lý nhà nước, tôi xác nhận thời gian qua, ông Trầm Bê đã cùng HĐQT và ban điều hành Sacombank thực hiện tốt vai trò quản trị điều hành, không bỏ vị trí và không đi đâu cả. NHNN đang tích cực thực hiện nhiệm vụ của mình là bảo vệ quyền lợi người dân, quyền lợi người gửi tiền và bảo đảm an toàn cho hoạt động của từng ngân hàng nói riêng và cả hệ thống ngân hàng. Bởi vậy người dân nên bình tĩnh, theo dõi những thông tin xác thực từ cơ quan chính thống. Nếu cứ nghe tin đồn mà rút tiền sẽ thiệt hại cho chính người gửi tiền và ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM Toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank vẫn hoạt động bình thường. Chúng tôi tiếp tục có những gói hỗ trợ cho doanh nghiệp và thực hiện nhiều biện pháp giảm nợ xấu. Riêng chứng khoán có giảm do ảnh hưởng bởi tình hình tài chính chung chứ không phải riêng cổ phiếu STB của Sacombank. Ông PHAN HUY KHANG,Tổng Giám đốc Sacombank

YÊN TRANG