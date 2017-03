Petrolimex lãi gần 1.600 tỉ đồng kinh doanh xăng dầu

Ngày 11-8, Petrolimex đã công bố báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2016. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn sáu tháng là 58.718 tỉ đồng bằng 73,4% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng lợi nhuận trước thuế là 2.802 tỉ đồng, đạt 70,6% kế hoạch và bằng 148% so với cùng kỳ năm ngoái, riêng lợi nhuận trước thuế kinh doanh xăng dầu là 1.597 tỉ đồng.

Lý giải nguyên nhân kinh doanh có lãi, ông Trần Ngọc Năm, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex, cho rằng có hai nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh tăng so với cùng kỳ năm ngoái là thứ nhất, doanh thu hoạt động tài chính tăng do công ty mẹ nhận được cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty con, công ty liên kết tăng và lãi do chênh lệch tỉ giá phát sinh trong kỳ.



Lý do thứ hai là bởi chi phí hoạt động tài chính giảm, do công ty mẹ hoàn nhập dự phòng vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết vì các đơn vị này hoạt động có lãi so với cùng kỳ năm trước.