Gạo Trung Quốc nhiễm chì cao

Theo BBC, cảnh báo này được đưa ra sau khi nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Tsanangurayi Tongesayi tại ĐH Monmouth (Mỹ) phân tích mẫu của một số loại gạo nhập từ Ấn Độ, CH Czech, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan và Ý. Kết quả cho thấy một số mẫu gạo Trung Quốc đại lục và Đài Loan chứa hàm lượng chì vượt 12 lần mức an toàn đối với trẻ em do Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ quy định. Chì có thể gây tác hại cho nhiều cơ quan và hệ thần kinh trung ương của con người.



Đặc biệt nếu nhiễm lượng chì cao, quá trình phát triển của trẻ em sẽ gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng. Trước đó hồi tháng 2, truyền thông Trung Quốc đưa tin các chuyên gia thuộc ĐH Nông nghiệp Nam Kinh đã phát hiện gạo bán ở nhiều khu vực của nước này nhiễm chì và chất cadmium cực kỳ độc hại. Tờ China Daily dẫn lời GS Phan Căn Hưng, trưởng nhóm nghiên cứu, cho rằng nguyên nhân gạo nhiễm độc là do đất trồng bị ô nhiễm.



Theo Văn Khoa (TNO)