Ngân hàng Nhật SMBC mở rộng kinh doanh ở VN

(TTXVN/Vietnam+)



Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn tin đăng trên nhật báo Nikkei, ngày 14/9, cho biết Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., công ty con của SMBC, đã cử các chuyên gia tài chính bán lẻ sang Việt Nam vào tháng 6/2011 để hỗ trợ Eximbank với hy vọng tăng số lượng tài khoản lên hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước vào cuối năm nay.Bên cạnh đó, Eximbank sẽ tăng cường hệ thống dịch vụ bằng cách thiết lập các điểm phục vụ và tăng số lượng máy rút tiền tự động (ATM) ở các khu công nghiệp tập trung nhiều công ty Nhật Bản.Theo SMBC, các nhân viên của các công ty Nhật Bản ở Việt Nam là những khách hàng tiềm năng, song nhiều người trong số họ lại không sử dụng tài khoản ngân hàng.SMBC tin rằng các tài khoản tiết kiệm trực tiếp có thể tạo ra chỗ đứng cho việc bán các sản phẩm tài chính.