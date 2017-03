Những nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới 2012

Dưới đây là danh sách 10 nền kinh tế mạnh nhất thế giới năm 2012 và một số dự báo trong thập niên tới theo kết quả khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR) của Anh đưa ra vào ngày 26/12



Theo Nguyễn Tâm (VNE/ Telegraph)

GDP năm 2012: 15.643 tỷ USDGDP năm 2022 (dự báo): 23.496 tỷ USDVị trí xếp hạng năm 2022 (dự báo): 1Mỹ vẫn duy trì vị thế dẫn đầu của mình trên bảng xếp hạng 10 nền kinh tế mạnh nhất thế giới kể từ năm 2000 và có thể giữ vứng thứ hạng này trong 10 năm tới, theo dự báo của CEBR.GDP năm 2012: 8.249 tỷ USDGDP năm 2022 (dự báo): 19.516 tỷ USDVị trí xếp hạng năm 2022 (dự báo): 2Tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc cho thấy quốc gia này sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thập kỷ tới. Theo CEBR, Trung Quốc vẫn giữ vị trí nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhưng kinh tế của quốc gia này sẽ tăng từ mốc bằng 53% nền kinh tế Mỹ lên 83% vào năm 2022.GDP năm 2012: 5.936 tỷ USDGDP năm 2022 (dự báo): 7.375 tỷ USDVị trí xếp hạng năm 2022 (dự báo): 3Nhật Bản được CEBR dự báo vẫn duy trì vị trí nền kinh tế thứ 3 thế giới cho tới năm 2022.GDP năm 2012: 3.405 tỷ USDGDP năm 2022 (dự báo): 4.275 tỷ USDVị trí xếp hạng năm 2022 (dự báo): 6Đức là nền kinh tế đầu tàu của châu Âu, đồng thời cũng là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới. Tuy nhiên, theo dự báo của CEBR, Đức sẽ tụt xuống đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng vào năm 2022 do sự phát triển của các nền kinh tế châu Á.GDP năm 2012: 2.607 tỷ USDGDP năm 2022 (dự báo): 3.185 tỷ USDVị trí xếp hạng năm 2022 (dự báo): 9Pháp hiện đứng thứ 5 trong số 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo dự báo của CEBR, Pháp sẽ tụt xuống vị trí thứ 9 vào năm 2022. Kinh tế Pháp đang chịu ảnh hưởng của chính sách thuế 75% do tổng thống Francois Hollande đề ra. Ngoài ra, tình trạng khó khăn chung của eurozone cũng là nhân tố khiến quốc gia này tụt hạng.GDP năm 2012: 2.443 tỷ USDGDP năm 2022 (dự báo): 4.061 tỷ USDVị trí xếp hạng năm 2022 (dự báo): 8Anh đã lấy lại vị trí nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới từ Brazil do đồng nội tệ của quốc gia Mỹ Latinh này yếu đi. Tuy nhiên, theo dự báo, Anh sẽ tụt về vị trí thứ 8 trong vòng 10 năm tới.GDP năm 2012: 2.282 tỷ USDGDP năm 2022 (dự báo): 4.389 tỷ USDVị trí xếp hạng năm 2022 (dự báo): 5Brazil được dự báo sẽ vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới vào năm 2022.GDP năm 2012: 1.999 tỷ USDGDP năm 2022: 2.173 tỷ USDVị trí xếp hạng năm 2022 (dự báo): 13Theo dự báo của CEBR, Italia sẽ bị loại khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong thập kỷ tới và xếp sau Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico vào năm 2022.GDP năm 2012: 1.954 tỷ USDGDP năm 2022 (dự báo): 4.242 tỷ USDVị trí xếp hạng năm 2022 (dự báo): 7Nga vươn đã lên xếp thứ 9 từ vị trí 11 trong bảng xếp hạng năm ngoái. Theo dự báo, quốc gia này sẽ đứng thứ 7 trong số các nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2022.GDP năm 2012: 1.834 tỷ USDGDP năm 2022 (dự báo): 4.935 tỷ USDVị trí xếp hạng năm 2022 (dự báo): 4CEBR dự báo Ấn Độ sẽ vươn lên đứng thứ 4 từ vị trí hiện tại trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2022.