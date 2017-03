Quỹ ngoại ồ ạt rót tiền vào bất động sản

Ông Toshihiko Muneyoshi, Chủ tịch quỹ đầu tư Creed Group, cho biết: “Nếu thị trường tốt, chúng tôi sẵn sàng rót thêm hàng trăm triệu USD cho An Gia Investment” - ông Toshihiko Muneyoshi nói.

Ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc An Gia Investment, chia sẻ hiện nay mỗi năm An Gia Investment phát triển xây dựng và đưa ra thị trường khoảng 2.000 căn hộ trung-cao cấp, cung cấp cho khách hàng những căn hộ sang trọng với mức giá hợp lý. Đến năm 2020, An Gia Investment dự kiến đưa ra thị trường khoảng 10.000 căn hộ cao cấp tại trung tâm TP.HCM. Hiện An Gia đang triển khai bốn dự án, tổng số vốn đầu tư gần 3.000 tỉ đồng, cung cấp cho thị trường gần 2.000 căn hộ. An Gia cũng đang đàm phán để mua lại 10 khu đất nằm ở các quận trung tâm có vị trí đắc địa như quận 2, quận 4, quận 7 và quận Tân Bình. Dự kiến tổng vốn đầu tư của các dự án này khoảng 1 tỉ USD.

Quỹ Greed Group đầu tư 200 triệu USD vào An Gia Investment. Ảnh: QH

Trước đó thị trường cũng ghi nhận nhiều doanh nghiệp bất động sản (BĐS) được các quỹ đầu tư nước ngoài đến từ Mỹ, Singapore, Nhật Bản rót vốn.

Ông Nguyễn Đình Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty BĐS Khang Điền (KDH), cho biết vừa qua các quỹ đầu tư nước ngoài đã có buổi gặp gỡ và tham quan tìm hiểu các dự án của Công ty KDH. Theo đó các quỹ đầu tư này đang xem xét việc rót vốn vào KDH để phát triển hàng loạt dự án mà công ty đang sở hữu, KDH đã trở thành công ty có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất khu Đông. Hiện tại KDH cũng là một trong số ít công ty niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM đã bán hết room cho các nhà đầu tư nước ngoài (49%).

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục Quản lý nhà Bộ Xây dựng, nhận định nhiều chính sách pháp luật về đầu tư, tín dụng, đất đai, mở cửa cho người nước ngoài mua nhà... mới được ban hành và hướng dẫn rất cụ thể nên tạo được niềm tin và thu hút nhiều nguồn lực từ nước ngoài chảy vào tham gia đầu tư, kinh doanh.

QUANG HUY