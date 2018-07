Sầu riêng siêu rẻ 19.000 đồng/kg có ngon như lời đồn?

Sầu riêng đang được bán với giá khá cao, giao động từ 50.000 – 90.000 đồng/kg (tùy chủng loại). Vì thế, khi một số vựa cây giống bán sầu riêng giá chỉ 19.000 đồng/kg, không ít người đã lặn lội đường xa để thỏa niềm yêu thích.



Tiền nào...của nấy

Nhu cầu ươm cây của các nhà vườn đang tăng cao nên giá thu mua hạt sầu riêng theo đó cũng tăng vọt. Nếu mọi năm, giá hạt sầu riêng chỉ khoảng 20.000 – 30.000 đồng/kg thì hiện nay, con số này đã tăng gấp 3 lần, khoảng 90.000 đồng/kg.

Khi tìm hiểu trên mạng, giá bán của 1 kg sầu riêng thậm chí còn cao hơn nhiều so với sầu riêng thành phẩm, khi giá được đẩy lên thành 150.000 đồng/kg tại TP.HCM.



Giá hạt sầu riêng hiện cao hơn cả quả nên nhiều chủ vườn ươm nhập về khá nhiều chỉ để lấy hạt. Ảnh: Minh Hoàng



Do đó, các chủ vườn ươm cây giống ở huyện Chợ Lách đẩy mạnh nhập hàng tấn sầu riêng về lấy hạt để bán. Họ đã kết hợp bán phần thịt sầu riêng với giá rất rẻ, chỉ khoảng 19.000 đồng/kg, thậm chí có chủ vườn ươm còn bán giá chỉ 15.000 đồng/kg.

Cũng vì việc bán phần thịt chỉ là một cách tận dụng để kiếm thêm nguồn thu của chủ vườn thay vì phải vứt bỏ nên chất lượng sầu riêng ở đây không được đánh giá cao.

Chị Hà (tỉnh Vĩnh Long) lặn lội gần 30 km tìm đến vườn để được một bữa thỏa thích ăn sầu riêng. Tuy nhiên, chị tỏ ra hơi thất vọng: “Sầu riêng ở đây chủ yếu là loại sầu riêng hột chứ không phải loại sầu riêng ngon nên ít thơm, ít thịt, vị nhạt và không có màu sắc đẹp. Đa phần các quả khá nhỏ, có phần bị hư hoặc chưa chín nên chị không ăn được nhiều”.



Đa phần sầu riêng quả khá nhỏ, ít thịt. Ảnh: Minh Hoàng



Đồng ý kiến, chị Hạnh (ở An Giang) cùng nhóm bạn đến nhưng cũng không ăn hoặc mua về được gì: “Chị đi khá sớm nhưng cũng không lựa được quả to vì khá nhiều bạn đến trước. Hơn nữa, chị phải lựa nhiều quả lắm mới được một quả ăn được vì rất nhiều quả đã bị hư hoặc chưa chín. Hạt khá to nên phần thịt cũng không được mấy”.

Cơ hội tham quan miền Tây

Tuy chất lượng sầu riêng không như mong đợi dù phải đi quãng đường khá xa nhưng không quá nhiều người tỏ ra bực tức. Lý do là họ sẽ tranh thủ kết hợp việc đi ăn sầu riêng với việc thăm quan các vườn cây ăn trái tại huyện Chợ Lách.

Chị Hiền (ở Vĩnh Long) chia sẻ: “Chị tới đây một phần vì hiếu kỳ sau khi xem trên mạng có thông tin về sầu riêng giá chỉ có 19.000 đồng/kg dù chị không hy vọng lắm chất lượng sầu riêng sẽ ngon. Chiều nay chị sẽ nhân tiện đi thăm các vườn trái cây khác ở huyện Chợ Lách và mua một ít trái cây về làm quà”.



Huyện Chợ Lách đã góp phần tạo nên một dấu ấn “văn hóa sông nước miệt vườn” đặc trưng của xứ sở ba dãy cù lao Bến Tre. Ảnh: Internet

Anh Trung (ở TP.HCM) cũng cho biết, anh rủ bạn bè xuống đây tới xem nơi bán giá sầu riêng rẻ là phụ, chủ yếu là để tận hưởng một bầu không khí miền quê.

“Nhóm tụi anh đã muốn xuống miền Tây chơi lâu lắm rồi. Nhân tiện xem trên facebook thấy được vườn bán sầu riêng rất rẻ, lại là “tín đồ” của loại trái cây này nên anh đã rủ các bạn cùng đi. Sầu riêng không quá ngon nhưng bầu không khí ở đây rất trong lành, thoáng đãng, giúp anh xã stress khá nhiều”, anh Trung chia sẻ.



Hiện ở huyện Chợ Lách có rất nhiều điểm tham quan du lịch thu hút khá nhiều du khách như các vườn trái cây xum xuê như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt,... mùa nào trái cây đó, quanh năm.

Giá vé tại vườn trái cây (bao gồm hái trực tiếp trên cây và ăn thỏa thích tại vườn) chỉ khoảng 20.000 – 50.000 đồng. Khách đem ra bao nhiêu, cân ký bấy nhiêu, tính tiền giá phải chăng và rẻ hơn chợ. Bên cạnh đó còn có các khu du lịch sinh thái nổi tiếng như Lan Anh, Cồn Phụng, khu bảo tồn ốc gạo Vĩnh Bình,...