Sẽ có đường bay thẳng từ TP.HCM đi Ấn Độ

Tối 8-5, Bộ Du lịch Ấn Độ đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM tổ chức chương trình Xúc tiến du lịch Ấn Độ kỳ thú 2018.

Chương trình xúc tiến có sự tham gia khoảng 50 công ty du lịch Việt Nam tương tác với 15 nhà điều hành tour du lịch lớn từ Ấn Độ.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, để thúc đẩy tăng trưởng du lịch của hai quốc gia, ngành du lịch thành phố tiếp tục xúc tiến thúc đẩy hình thành các đường bay trực tiếp giữa TP.HCM và Hà Nội đến Ấn Độ. Ngoài ra, các chính sách về visa, xuất nhập cảnh cũng được xác định là một trong những công cụ quan trọng để thu hút khách du lịch.

"Ngành du lịch thành phố sát cánh cùng Vietjet để thúc đẩy có thể sớm có đường bay trực tiếp từ TP.HCM đến Ấn Độ. Hy vọng bằng những hành động cụ thể đó góp phần tăng trưởng khách du lịch, giúp ngành du lịch hai nước ngày càng phát triển", bà Hoa cho hay.



Ấn Độ cải thiện nhiều chính sách để thu hút khách Việt Nam

Ông P. Harish, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, cho rằng cuối năm nay với việc thiết lập đường bay thẳng TP.HCM đến Delhi sẽ là nền tảng vững chắc để thúc đẩy du lịch song phương hai nước. Ấn Độ còn có du lịch y tế cũng là một tiềm năng to lớn chưa được khai thác, trong đó khách du lịch có thể đến thăm các bệnh viện đẳng cấp thế giới, trải nghiệm trang thiết bị y học cũng như chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ Ấn Độ.

Liên quan đến vấn đề an ninh an toàn cho du khách khi đến Ấn Độ, bà Rashmi Verma, Thứ trưởng Bộ Du lịch Ấn Độ, cho biết Ấn Độ coi trọng sự an toàn và an ninh, là ưu tiên hàng đầu của cả du khách trong nước cũng như quốc tế khi đi du lịch ở Ấn Độ. Vì vậy, đường dây hỗ trợ khách du lịch miễn phí 24/7 bằng 12 ngôn ngữ quốc tế đã được ra mắt. Hiện tại, đường dây trợ giúp này có sẵn miễn phí tại số 1800-11-1363 hoặc gọi nhanh 136 trong lãnh thổ Ấn Độ.

Năm 2017, lượng khách Việt Nam đến Ấn Độ đạt khoảng 50.000 lượt. Năm nay với việc mở đường bay trực tiếp từ Việt Nam đến Ấn Độ kỳ vọng sẽ đón 70.000-75.000 lượt khách.