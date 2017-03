Sự cố Formosa khiến ngư dân tạm dừng đánh bắt thủy sản

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho hay: Sự cố môi trường biển xảy ra cuối tháng 4 tại vùng biển các tỉnh Bắc Trung Bộ (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế) gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt đã ảnh hưởng tới tâm lý người tiêu dùng; ngư dân phải tạm dừng đánh bắt ở vùng ven bờ và vùng lộng nên sản lượng thủy sản khai thác của các địa phương giảm mạnh.

Theo đó, sản lượng thủy sản khai thác chín tháng so với cùng kỳ năm trước của Hà Tĩnh giảm hơn 3.600 tấn; Quảng Bình giảm 6.000 tấn; Quảng Trị giảm 4.800 tấn và Thừa Thiên-Huế giảm 7.200 tấn.

Tuy vậy, sản lượng thủy sản cả nước trong chín tháng qua vẫn ước đạt gần năm triệu tấn, trong đó cá đạt hơn 3,6 triệu tấn.



Sự cố Formosa ở bốn tỉnh miền Trung đã khiến ngư dân tạm dừng đánh bắt thủy sản. Trong ảnh: Sở Y tế tỉnh Quảng Trị lấy mẫu cá tại một kho đông lạnh ở huyện Vĩnh Linh. Ảnh: NGUYỄN DO

Về lĩnh vực nông nghiệp, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết: Chín tháng qua, hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và ĐBSCL, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân tại vùng bị thiên tai.

Tổng cục Thống kê khuyến cáo ngành nông nghiệp cần có các giải pháp chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp để thích nghi và khắc phục những bất cập từ biến đổi khí hậu, đồng thời tu bổ, nạo vét hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi ngăn mặn, xây dựng các hồ chứa để giữ nước ngọt phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân.

GDP cả nước trong chín tháng qua, theo Tổng cục Thống kê, ước tính tăng 5,93%, thấp hơn mức tăng 6,53% so với cùng kỳ của năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu khiến tăng trưởng GDP thấp hơn mức cùng kỳ năm trước do ngành công nghiệp khai khoáng giảm sút và nông nghiệp tăng trưởng thấp hơn, trong đó ngành khai khoáng đã giảm tới 3,6%, vì sản lượng dầu thô khai thác giảm, ngành than khó tiêu thụ sản phẩm.