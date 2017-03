Thái Lan 'chuộng' cá tra Việt Nam

Hiện nay Thái Lan là thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá tra Việt Nam trong số các nước ASEAN. Theo thống kê của Hiệp hội Thực phẩm Đông lạnh Thái Lan (TFFA), hiện Việt Nam là nguồn cung lớn thứ 2 (sau Đài Loan) các sản phẩm cá tra nửa đầu năm nay, giá trị nhập khẩu nhóm thủy sản này tăng mạnh hơn 36,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, theo Vasep, cá tra Việt Nam cũng đang bị cạnh tranh với sản phẩm cá Alaska Pollack (cá minh thái), cá Cod (cá tuyết), cá rô phi tại thị trường Thái Lan. Vì giá trị nhập khẩu các loại cá này của Thái Lan cũng tăng mạnh.Tính đến hết tháng 9-2015, ASEAN vẫn khẳng định vị trí là thị trường xuất khẩu quan trọng của cá tra Việt Nam, tuy nhiên giá trị xuất khẩu giảm dần một phần do các doanh nghiệp Việt Nam chủ động giảm xuất và tăng tỉ trọng sang thị trường Trung Quốc. Nhu cầu không tăng hơn so với cùng kỳ, có thể năm 2015, giá trị xuất khẩu sang khu vực này giảm 3%-5% so với năm 2014.