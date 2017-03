Thị trường tiền tệ im ắng chờ kết quả cuộc họp của Fed

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Trong phiên giao dịch chiều tại Singapore, đồng USD tăng nhẹ lên 102,48 yen, so với mức 102,45 yen tại New York ở phiên trước, trong khi đồng euro tăng lên 1,3862 USD, so với 1,3851 USD.Các nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ cắt giảm thêm 10 tỷ USD trong chương trình mua trái phiếu mỗi tháng, tiếp tục kế hoạch kết thúc chương trình này vào cuối năm.Theo ngân hàng Credit Agricole của Pháp, sẽ không có thay đổi lớn trong chính sách của Fed mà có chăng chỉ là một sự điều chỉnh nhỏ trong cách diễn đạt các định hướng chính sách.Các nhà giao dịch có tâm lý thận trọng trước cuộc họp của Fed và vào thời điểm số liệu việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ tháng Tư sắp được công bố, trong khi tuần này lại là tuần giao dịch bị rút ngắn vì có ngày nghỉ lễ.Số liệu việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ tháng Tư được công bố vào ngày 2/5 là cơ sở để đoán định xem nền kinh tế lớn nhất thế giới đã phục hồi đến đâu.Điều mà các thị trường cũng không thể gạt ra khỏi phạm vi quan tâm là diễn biến tại Ukraine. Mỹ và châu Âu ngày 28/4 đã áp đặt vòng trừng phạt mới nhằm vào Nga do các hành động của nước này tại Ukraine.Trong phiên giao dịch cùng ngày, đồng USD xuống giá so với đồng peso Philippines, đồng đôla Singapore, đồng won Hàn Quốc và đồng đôla Đài Loan, trong khi lên giá so với đồng rupiah Indonesia và đồng baht Thái Lan.

Đồng đôla Australia giảm xuống 92,47 xu Mỹ, so với 92,81 xu, trong khi đồng Nhân dân tệ tăng từ 16,31 yen lên 16,39 yen./.

Theo TTXVN/Vietnam+