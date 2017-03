Thông quan hàng hóa tại Tân Sơn Nhất rút ngắn tới sáu ngày

Ông Lê Tuấn Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết trước đây để thông quan hàng hóa, các đơn vị doanh nghiệp phải chạy tới một trong sáu đơn vị trong TP để làm thủ tục, giấy tờ. Từ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 đến Cơ quan Thú y vùng VI, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II, Viện Y tế công cộng TP.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM. Điều này rất mất thời gian, tốn chi phí.

Hiện nay, các cơ quan kiểm tra chuyên ngành sẽ bố trí cán bộ, nhân viên trực tiếp làm việc, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra ngay tại cửa khẩu. Quy trình tiếp nhận hồ sơ, thông báo kết quả kiểm tra được kết nối với hệ thống một cửa quốc gia hoặc phần mềm kết nối giữa cơ quan hải quan và cơ quan kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu.

Theo số liệu thống kê năm 2014 và 2015, thời gian từ khi đăng ký tờ khai cho đến khi thông quan, giải phóng hàng trung bình đối với hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành là 14 ngày, trong đó thời gian thuộc trách nhiệm của cơ quan hải quan chỉ chiếm 28%. Kết quả này cho thấy thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa phụ thuộc rất nhiều vào việc kiểm tra của các cơ quan chuyên ngành. Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành chiếm tỉ lệ hơn 34% số lượng tờ khai nhập khẩu.





Theo ông Bình, việc thực hiện kiểm tra chuyên ngành ngay tại cửa khẩu sẽ giúp thay đổi đáng kể về thời gian và chi phí cho doanh nghiệp so với thời gian trung bình trước đây 2-6 ngày. Cụ thể: Giảm thời gian thông quan hai ngày nếu lô hàng thuộc diện kiểm tra cảm quan, giảm thời gian hai ngày cho việc nhận kết quả kiểm tra vì kết quả được chuyển ngay đến cơ quan hải quan thông qua hệ thống công nghệ thông tin, giảm thời gian hai ngày cho việc lấy mẫu ngay tại cửa khẩu so với việc lấy mẫu tại kho doanh nghiệp như trước đây. Từ đó kéo giảm chi phí thông quan cho doanh nghiệp do giảm chi phí lưu kho, lưu bãi, lấy mẫu thuận lợi. Bên cạnh đó, hàng hóa được thông quan và đưa vào sản xuất, kinh doanh nhanh hơn cũng nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Đây cũng là một bước tiến mới của ngành hải quan nói chung và Cục Hải quan TP.HCM nói riêng trong tiến trình cải cách hiện đại hóa thủ tục hải quan, tiến đến việc giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ngang bằng với các nước ASEAN.