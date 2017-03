Thủ tướng: Đừng ký dự án rầm rộ rồi để cỏ mọc, mưa rơi

Ngày 17-10, phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An với chủ đề “Hợp tác – phát triển bền vững”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như trên.





Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Theo đó, Thủ tướng biểu dương Long An trong những năm qua đã đạt được những thành tựu về đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài; năng lực cạnh tranh và môi trường đầu tư luôn được cải thiện, tạo điều kiện cho nhà đầu tư; lãnh đạo tỉnh Long An đã có những cam kết mạnh, tương đối công khai cơ chế chính sác, thủ tục nhanh gọn, đảm bảo kinh doanh an toàn, đầu tư hiệu quả, phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, để xây dựng được điều kiện và niềm tin để DN đầu tư mạnh mẽ vào Long An, Thủ tướng đã có 5 gợi ý mang tính đòn bẩy: Long An cần xây dựng chính quyền mô hình điện tử, áp dụng tối đa CNTT trong thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống quản lý thông tin, đảm bảo thực hiện nghiêm các cam kết với người dân và DN.

Xây dựng Long An thành đầu tàu kinh tế không có nghĩa là làm theo các địa phương mà học hỏi, chắt lọc kinh nghiệm hay để đi nhanh hơn, quy hoạch cần có nét riêng, cần có chiến lược bài bản. Các khu đô thị vệ tinh phải dựa trên những ngành mà Long An có thế mạnh, muốn phát triển.

Đột phá của Long An là nằm ở liên kết vùng, liên kết phát triển với TP.HCM. Vì vậy, tỉnh cần huy động nguồn lực để giải bài toán hệ thống đường bộ kết nối vùng.

Về định hướng phát triển, Long An không chỉ dựa vào ngân sách nhà nước mà còn cần huy động sự hợp tác từ các nguồn xã hội hóa. Đặc biệt, phát triển bền vững vì môi trường, nhất là việc xử lý nước thải và khói bụi...

“Đồng ý là quan tâm đến FDI nhưng cũng cần tạo môi trường đầu tư, coi khởi nghiệp là khâu đột phá. Tập trung khởi nghiệp cho lớp trẻ, nhất là cư dân nông thôn”, Thủ tướng nhấn mạnh.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan một dự án đang đầu tư tại tỉnh Long An

Tại hội nghị, Thủ tướng cũng đề nghị các nhà đầu tư hãy nói đi đôi với làm, tránh tình trạng ký kết rầm rộ xong bỏ đó cho cỏ mọc mưa rơi, người dân trách oán. Thủ tướng cũng đề nghị các nhà đầu tư hãy mang gia đình đến nơi mình đầu tư để sinh sống, như một sự cam kết tôn trọng môi trường sống, gắn kết với địa phương.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết: Long An hiện đang dẫn đầu khu vực ĐBSCL về thu hút đầu tư nước ngoài. Trong 9 tháng năm 2016, tỉnh thu hút 389 dự án với tổng vốn đăng ký hàng chục ngàn tỉ đồng. Nhằm làm hài lòng các nhà đầu tư, tỉnh sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; thủ tục đầu tư nhanh gọn, tạo lập môi trường thuận lợi nhất cho DN. Định ký hàng tháng gặp gỡ DN để lắng nghe tâm tư, đề xuất và tháo gỡ kịp thời nếu có khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Quan điểm của tỉnh là đồng hành cùng DN, thành công của DN cũng chính là thành công của tỉnh.

Tại Hội nghị, các nhà đầu tư đã thực hiện ký kết ghi nhớ 4 dự án đầu tư, ký hợp đồng hợp tác kinh doanh 6 dự ân. Tỉnh cũng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án.