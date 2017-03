Thủ tướng: Nợ xấu giảm còn 2,9%, giảm 17 tổ chức tín dụng

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII diễn ra sáng 20-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày báo cáo tình hình kinh tế xã hội 2015 và năm năm 2011-2015, phương hướng hoạt động năm năm 2016-2020 và báo cáo năm 2016.

Thủ tướng cho biết lạm phát trong những năm qua được kiểm soát, ổn định kinh tế vĩ mô. Chỉ số giá tiêu dùng CPI từ 18,13% năm 2011 xuống còn 2% năm 2015, thấp nhất trong 15 năm năm qua. Mặt bằng lãi suất giảm, năm 2015 chỉ bằng 40% so với năm 2011. Tăng trưởng tín dụng năm 2015 đạt khoảng 17%.



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo kinh tế-xã hội 2011-2015. Ảnh: Trọng Phú

Mặc dù thu ngân sách năm 2015 từ dầu thô giảm mạnh nhưng do tăng cường thu nội địa nên vẫn tăng 7,4% so với năm ngoái. Bội chi bình quân 5% GDP/năm. Tính đến năm 2015 nợ công khoảng 61,3% GDP, trong đó nợ chính phủ 48,9%, trong ngưỡng an toàn cho phép.

Theo người đứng đầu Chính phủ, tăng trưởng GDP được phục hồi và khá cao vào những năm cuối của giai đoạn 2011-2015. Tăng trưởng năm 2015 ước đạt 6,5%, cao nhất năm năm qua và vượt kế hoạch đề ra. Bình quân giai đoạn 2011-2015 tăng trưởng GDP đạt khoảng 5,9%.

GDP năm 2015 đạt khoảng 204 tỉ USD, bình quân 2.228 USD/người, tính theo sức mua ngang giá là trên 5.600 USD/người.

Về hệ thống ngân hàng, Thủ tướng cho biết thời gian qua Chính phủ đã tập trung xử lý nợ xấu và cơ cấu lại NHTM yếu kém, các NHTM đã chủ động nợ xấu; đồng thời phát huy vai trò công ty quản lý tài sản VAMC tham gia xử lý nợ xấu và phát triển thị trường mua bán nợ.

Tính đến tháng 9-2015 nợ xấu toàn hệ thống còn 2,9%, giảm so với mức 7,43% vào tháng 9-2012. Hệ thống ngân hàng đã giảm 17 tổ chức, thanh khoản toàn hệ thống được bảo đảm cung ứng vốn tốt hơn cho nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.