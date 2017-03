Tôn phong thủy vân hoa cương - lựa chọn mới

Cuối năm là thời điểm nhiều gia đình người Việt Nam tính chuyện xây nhà mới hoặc tân trang sửa chữa nhà cửa để kịp đón tết.

Lựa chọn chất liệu phù hợp cho phần mái

Phần mái trong việc xây ngôi nhà góp phần không nhỏ trong việc tạo nên hình thái kiến trúc, cảnh quan tổng thể cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ và người thiết kế. Vì lẽ đó, từ xưa đến nay các kiến trúc sư vẫn dành nhiều tâm sức sáng tạo cho phần mái nhà nhằm đạt được yếu tố thẩm mỹ hài hòa cho công trình, thể hiện quan niệm, ước mơ, khát vọng của từng gia chủ.

Hiện nay có rất nhiều dòng sản phẩm, kiểu dáng và chất liệu để gia chủ có thể lựa chọn tùy vào điều kiện môi trường thời tiết, chi phí đầu tư...

Mái bê tông cốt thép xưa nay được đánh giá là bền chắc, có khả năng chịu lực tốt, chống chọi lại thời tiết khắc nghiệt, chất liệu hiện đại nhưng chi phí thi công khá tốn kém (từ khâu đổ móng chịu lực cho đến phần thi công hoàn thiện).

Những gia chủ yêu thích vẻ đẹp cổ điển, sang trọng thường có xu hướng chọn mái ngói. Mái ngói cũng làm cho ngôi nhà mát mẻ hơn, song trong điều kiện nhiệt đới nóng ẩm như ở Việt Nam, sự thay đổi về nhiệt độ sẽ làm co giãn vật liệu dễ gây nên nứt, gãy làm mất tính thẩm mỹ ngôi nhà, việc thay thế cũng rất khó khăn.

Ngày nay mái tôn là vật liệu phổ biến nhất cho mái lợp tại Việt Nam. Tôn là vật liệu nhẹ, thi công nhanh tiết kiệm được chi phí, dễ tạo hình cho nhiều nhà có thiết kế mái phức tạp. Nhược điểm của mái tôn là nóng và không đẹp bằng mái ngói, chính vì vậy những chủ nhà biệt thự, nhà vườn thường chọn ngói cho vật liệu mái lợp.





Công nghệ mới làm mái tôn đẹp như mái ngói

Gần đây có rất nhiều xu hướng mới trong vật liệu lợp mái và một trong những sản phẩm hút hàng nhất hiện nay là tôn phong thủy vân hoa cương.

Khi lựa chọn tôn để hoàn thiện phần mái, khách hàng cần quan tâm đến xuất xứ sản phẩm. Một yếu tố không kém phần quan trọng để chọn đúng chất lượng tôn thép chính là thương hiệu và uy tín của nhà sản xuất.

Kiến trúc sư Hải Long, Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng Gia Thịnh (Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ: “Với kinh nghiệm thiết kế và thi công thực tế, chúng tôi thường lựa chọn những sản phẩm uy tín để tư vấn cho khách hàng nhằm đem lại những giá trị bền vững nhất. Hiện nay trên thị trường có thể kể đến thương hiệu tôn BlueScope Zacs của Công ty NS Bluescope Việt Nam. Đây là một trong những thương hiệu tôn uy tín hàng đầu với công nghệ sản xuất hiện đại giúp sản phẩm đạt độ bền cao, màu sắc độc đáo cùng những lợi ích cộng thêm mang đến cho người tiêu dùng sự an tâm tuyệt đối.

Các chuyên gia tư vấn thiết kế trong ngành cũng nhận định đối với các ngôi nhà ở khu vực nắng nóng, gia chủ nên chọn tôn lạnh giảm nhiệt có khả năng làm mát nhiệt độ trong nhà đến hơn 5 độ C. Đối với những ai mê nhà có sóng ngói, đặc biệt muốn lựa chọn màu sắc đem lại may mắn, bình an cho gia đình mình, có thể chọn dòng tôn cao cấp của NS Bluescope là tôn Zacs phong thủy vân hoa cương. Đây là chủng loại đang được thị trường yêu thích vì màu sắc phong thủy phù hợp tâm lý người Á Đông, sản phẩm này làm thoải lòng khách hàng về thẫm mỹ, đáp ứng nhu cầu về màu sắc phong thủy, giúp gia chủ có sự lựa chọn nhằm mang đến cuộc sống hài hòa, tốt đẹp hơn..

Người tiêu dùng cũng nên bắt đầu sự lựa chọn bằng việc tìm hiểu thật kỹ thông tin sản phẩm tại những đại lý ủy quyền của NS BlueScope để có được sự lựa chọn chính xác. Khách hàng sẽ yên tâm tuyệt đối khi mua sản phẩm tại đây.