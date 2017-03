Trợ thủ đắc lực từ hệ thống an ninh thông minh

Trong những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự diễn biến ngày càng phức tạp. Nạn trộm cắp tài sản, cướp giật ngày càng trở nên phổ biến, tội phạm hoành hành từ trong khu dân cư ra ngoài phố lớn, xóm vắng cũng như đường phố đông người qua lại, ban ngày lẫn ban đêm với những thủ đoạn hết sức tinh vi và táo bạo. Xu hướng bảo vệ gia đình với những thiết bị công nghệ hiện đại, thông minh đang được nhiều gia đình quan tâm và đầu tư.





Xã hội ngày càng phát triển và nhu cầu về chất lượng cuộc sống ngày càng cao nên xu hướng về một ngôi nhà với đầy đủ các tiện ích thông minh đang trở thành xu hướng cho một cuộc sống hiện đại, tiện ích của nhiều người.



Trong thời buổi công nghệ ngày càng phát triển và người người sử dụng các thiết bị cầm tay thông minh như máy tính bảng, điện thoại thông minh… thì việc đảm bảo an ninh cũng như giám sát mọi việc trong nhà thông qua các tiện ích của những thiết bị công nghệ này trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Thật là kinh ngạc nhưng hoàn toàn là sự thật bởi công nghệ có thể giúp biến đổi cuộc sống của con người trở nên tốt hơn và an toàn hơn. Bạn không có ở nhà, bạn đi du lịch… nhưng bạn vẫn có thể biết được mọi việc đang diễn ra trong ngôi nhà của mình. Hay bạn cũng không còn phải lo lắng xem bọn trẻ ở nhà ra sao, người giúp việc đang làm gì... Với các thiết bị an ninh thông minh hiện nay, bạn hoàn toàn có thể giám sát toàn bộ hệ thống an ninh của ngôi nhà thông qua các thiết bị di động như máy tính bảng hay điện thoại thông minh chỉ bằng một cú chạm.

Một hệ thống thiết bị an ninh cho tòa nhà đầy đủ gồm hệ thống báo động, báo cháy và hệ thống camera giám sát. Hiện nay, các thiết bị giám sát an ninh thông minh dành cho ngôi nhà của bạn thường nhỏ gọn và thông minh hơn, tích hợp nhiều tiến bộ công nghệ nhằm giúp bạn cảm thấy an toàn trong và ngoài ngôi nhà của mình. Trong khi đó, một hệ thống bảo mật truyền thống vốn chỉ đề cao tính an toàn chứ chưa thực sự thân thiện. Hơn thế nữa, các hệ thống bảo mật hiện đại, thông minh ngoài việc đảm bảo an toàn còn đề cao tính thân thiện và tiện lợi.

Hệ thống thông minh này đang dần trở nên “hoàn hảo” từ cơ chế hoạt động tự động tới hệ thống an ninh khép kín, âm thầm bảo vệ và chăm sóc cuộc sống của bạn. Trên thị trường có rất nhiều chủng loại hệ thống an ninh thông minh, đa dạng về cả chất lượng và giá cả. Người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, có thương hiệu và uy tín để đảm bảo tốt nhất chất lượng sử dụng, sự tiện nghi và xứng đáng với khoản đầu tư của mình.