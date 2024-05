Nhà phố Hà Nội vượt mốc 400 triệu đồng/m2, giá nhà ngõ nhảy múa 09/05/2024 10:31

Ở khu vực trung tâm, giá nhà phố đã vượt mốc 400 triệu đồng/m2

Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing vừa đưa ra báo cáo về thị trường bất động sản Hà Nội quý I. Theo đó, giao dịch nhà đất thổ cư Hà Nội đạt 9.800 căn, với 44% là giá trị dưới 5 tỷ đồng. Tổng lượng giao dịch nhà phố đạt khoảng 900 căn, chủ yếu tại các quận trung tâm.

Về diễn biến, lượng giao dịch trong tháng 3 đạt khoảng 5.000 căn, tăng 153% so với tháng 2, cho thấy thị trường thổ cư có dấu hiệu sôi động trở lại sau Tết.

Giao dịch nhà phố tăng cao nhất là các quận Long Biên, Ba Đình, Hà Đông, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm... Còn quận Hoàn Kiếm thì giao dịch ít hơn, giảm 20%.

Về mặt bằng giá, trong quý I, giá nhà phố đã vượt mốc 400 triệu đồng/m2 đối với khu vực trung tâm, cao gấp 2 lần khu vực ngoài trung tâm. Xu hướng tăng này được duy trì từ năm 2020 đến nay.

Trên website rao bán nhà của OneHousing, các căn nhà phố trên nền đất 25m2 tại nhiều quận như Long Biên, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông... đều không có giá dưới 10 tỷ đồng. Giá cao nhất cho những căn nhà phố có diện tích rộng, mặt tiền thoáng mát là 50 tỷ đồng.

Nhà ngõ 'phá đảo'

Trong khi nhà phố trung tâm được chú ý nhờ lợi thế mặt bằng kinh doanh thì nhà ngõ tại các quận ngoài trung tâm lại "chiều lòng" được những khách hàng chỉ có nhu cầu ở cơ bản do giá cả hợp lý hơn.

Các giao dịch trong tháng 3 chủ yếu đến từ nhà trong ngõ tại các quận ngoài trung tâm như Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Long Biên... với mức tăng 176% so với tháng 2. Giao dịch tại các quận trung tâm cũng tăng gấp đôi so với tháng trước, tập trung tại các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa.

Theo OneHousing, lượng giao dịch nhà ngõ ở quận trung tâm chiếm 85% và ở quận ngoài trung tâm là 92%.

Từ tháng 2 chuyển sang tháng 3, lượng giao dịch tại một số phường như Xuân Đỉnh, Thạch Bàn, Phú Diễn của quận Bắc Từ Liêm tăng tới 237%; phường Thạch Bàn, Long Biên, Ngọc Thụy thuộc quận Long Biên tăng 204%.

Xét về giá, OneHousing cho biết, từ năm 2020 đến nay, mức giá nhà trong ngõ ghi nhận xu hướng tăng trung bình khoảng 2,9 - 8%/năm. Trong quý I này, giá nhà trong ngõ đã đạt mức khoảng 170 triệu đồng/m2 đất đối với khu vực trung tâm, và khoảng 100 triệu đồng/m2 đất đối với khu vực ngoài trung tâm.

Tham khảo tại website rao bán nhà của OneHousing, các căn nhà ngõ đều có giá trên 2,5 tỷ đồng. Những căn nhà ngõ giá cao hơn thường có diện tích trên 60m2 và được xây nhiều tầng.

Chia sẻ về việc tăng giao dịch nhà trong ngõ, ông Trần Quang Trung - Giám đốc Phát triển Kinh doanh OneHousing cho biết, đây là phân khúc vừa tiền cho những khách hàng thích "ăn chắc mặc bền" và thói quen sinh hoạt ở nhà mặt đất. Xét về yếu tố rủi ro, sản phẩm nhà thổ cư hầu như không có.

"Nếu có chỉ là vấn đề nhà đầu tư nên quan tâm tới việc lựa chọn mua ở quận nào, khu vực nào và an ninh ở đó ra sao… Ví dụ, không nên mua nhà trong ngõ quá sâu, quá nhỏ để khi gặp các rủi ro về cháy nổ xe chữa cháy khó đi vào, và cần lưu ý các vấn đề an ninh, an toàn và vấn đề tiện ích", ông Trung nói.

Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cũng lý giải về sức hút của phân khúc nhà trong ngõ là do nguồn cung nhà ở hiện nay khan hiếm, giá căn hộ sơ cấp Hà Nội neo cao, các dự án mới mở bán đều có giá thuộc phân khúc cao cấp. Trong khi đó, các căn hộ thứ cấp có giá khoảng 3 tỷ đồng/căn chỉ có ở các khu vực xa trung tâm.

Do đó, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch VARS cho rằng, người dân có nhu cầu ở thực nên cân nhắc tới việc xuống tiền mua nhà nếu tìm thấy sản phẩm phù hợp khả năng tài chính.

"Qua các đợt tăng giá trong lịch sử như cuối năm 2021 đến giữa năm 2022, khi thị trường khó khăn, giá loại hình này có giảm nhưng không thấm gì so với mức tăng, đến nay lại tiếp tục tăng trở lại. Do đó, nhà đầu tư cần thận trọng khi tiếp cận mức giá, xem giá trị tăng cao có đúng với giá trị thực không. Cần tính toán, dành thêm thời gian quan sát diễn biến thị trường sắp tới để tránh trường hợp mua phải giá ảo", ông Đính nói.