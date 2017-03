Việt Nam dễ “vô địch” về casino!

Phú Quốc: Chưa có nhà đầu tư xứng tầm Casino Phú Quốc (Kiên Giang) thuộc khu nghỉ dưỡng phức hợp với tổng diện tích 135 ha ở ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm. Trong đó có hơn 30 ha sẽ dành xây dựng từ 200 đến 400 bàn đánh bạc, 2.000 máy chơi bạc. Nhà đầu tư muốn tham gia dự án phải có cam kết về vốn ít nhất khoảng 4 tỉ USD. Ông Nguyễn Khắc Ghi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho biết hiện dự án casino Phú Quốc gần như giậm chân tại chỗ vì có nhiều nhà đầu tư cứ đến rồi đi chứ chưa thật sự có tâm huyết hoặc đủ tiềm lực về tài chính. “Nhiều người cho rằng nguyên nhân các nhà đầu tư chưa mặn mà vì nó quá xa khu dân cư là không đúng bởi có nhiều nước xây dựng casino trên đỉnh núi mà khách vẫn leo lên chơi. Tuy nhiên, tỉnh sẵn sàng chọn địa điểm khác thích hợp nếu như có nhà đầu tư đủ tầm” - ông Ghi khẳng định. Th.Vân Đà Nẵng: Casino tạo cú hích du lịch Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết từ khi TP cókhu vui chơi có thưởng nằm trong khu nghỉ dưỡng Silver Shores International Resort (quận Ngũ Hành Sơn) đã thu hút rất lớn lượng du khách đến với Đà Nẵng. Năm 2013, lượng khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng tăng 17,8% so với năm 2012. Đặc biệt, vào khoảng năm 2007 - 2009, các chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng đã bị ngừng hoạt động do không có khách thì sang đầu năm 2010, TP này đã nối lại các chuyến bay đến từ Nhật Bản, Hồng Kông, Hàn Quốc, Vũ Hán, Macau, Thượng Hải (Trung Quốc)... H.Dũng Bà Rịa - Vũng Tàu: Casino giải quyết việc làm Dự án khu phức hợp Hồ Tràm Strip (Bà Rịa - Vũng Tàu) có vốn đầu tư lên đến 4,2 tỉ USD trên diện tích gần 170 ha do Công ty Asian Coast Development Limited làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công năm 2008 và hiện nhiều hạng mục đã được đưa vào hoạt động, trong đó có khu vui chơi có thưởng. Đây là nơi được thí điểm hình thức casino mang phong cách Las Vegas đầu tiên tại Việt Nam. Theo kế hoạch, casino sẽ có sân khấu và một khu vực riêng biệt dành cho khách VIP chơi game với khoảng 2.000 máy đánh bạc điện tử và 180 bàn chơi bài trực tiếp. Hiện Hồ Tràm Strip đã mang lại 4.600 việc làm trong quá trình xây dựng và đang tuyển dụng thêm hơn 2.000 nhân sự. X.Hoàng