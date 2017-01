Vụ hàng loạt doanh nghiệp bị lừa:Liệu có đòi được tiền?

Tóm tắt vụ việc Như đã thông tin, hàng chục DN xuất khẩu thủy sản Việt Nam bị chung một đối tác nước ngoài là Công ty Echopack (người đại diện là Jason Brown) lừa đảo lấy hàng rồi “quỵt” không chịu trả tiền, các DN tìm cách liên hệ thì đối tác đã lặn mất tăm. Theo cảnh báo của Vasep thì công ty trên ký hợp đồng mua thủy sản của DN Việt Nam. Việc thanh toán thông qua ngân hàng General Equity ở New Zealand. Các bên thỏa thuận yêu cầu là chữ ký của Echopack tại General Equity phải trùng với chữ ký của Echopack trên hợp đồng thương mại. Tuy nhiên, khi DN Việt Nam gửi bộ hồ sơ, yêu cầu General Equity thanh toán thì ngân hàng này chậm phản hồi đến 100 ngày. Sau đó cho rằng chữ ký trên hợp đồng và chữ ký của Echopack tại General Equity là không khớp nhau, nên đã không chịu thanh toán cho bên bán thủy sản. Các DN Việt Nam tìm hiểu và phát hiện bên mua đã nộp cho ngân hàng hợp đồng có chữ ký khác với chữ ký trên hợp đồng giữa hai bên. Vasep và các DN nhận định người mua là Echopack và Ngân hàng General Equity đã cấu kết lấy hàng và không thanh toán tiền hàng. Echopack có ý định lừa đảo vì đã lấy hợp đồng có chữ ký khác với hợp đồng đã ký giữa hai bên để mở L/C và trong L/C đã gài điều khoản chữ ký. General Equity cố ý làm sai quy định thanh toán của L/C. Có thông tin rằng, ngân hàng General Equity tại New Zealand đã đóng cửa từ năm 2014 nhưng vẫn mở được L/C và chuyển điện về Việt Nam.