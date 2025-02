Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng nói gì khi bị tố tự tạo ra biên bản đối thoại, chất vấn với doanh nghiệp? 25/02/2025 15:32

Ngày 25-2, ông Trịnh Bá Dũng, Tổng giám đốc Công ty CP Sao Đà Lạt cho biết đã gửi đơn tố cáo Đoàn thanh tra của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng có hành vi giả mạo trong công tác đến Công an TP Đà Lạt và công an tỉnh Lâm Đồng. Hiện công an TP Đà Lạt đã thụ lý đơn tố cáo và đang xác minh làm rõ.

Điểm check - in nổi tiếng trong Đường hầm điêu khắc. Ảnh: VT

Biên bản được ký trước?

Công ty CP Sao Đà Lạt được biết đến là chủ của Khu du lịch Đường hầm điêu khắc (Đường hầm đất sét) nằm trong Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo nội dung tố cáo, đại diện Công ty CP Sao Đà Lạt cho rằng từ đầu tháng 2, Đoàn Thanh tra của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành thanh tra thuế tại Công ty CP Sao Đà Lạt.

Tuy nhiên, trước khi kết thúc 10 ngày thanh tra tại đây, Đoàn Thanh tra đã tự lập 2 biên bản đối thoại, chất vấn (số 07b/BB-TTr ngày 6-2 và số 07c/BB-TTr ngày 12-2). Trong các biên bản này, thành viên của Đoàn thanh tra ký trước nhưng thực tế không có bất kỳ hoạt động đối thoại hay chất vấn nào với Công ty CP Sao Đà Lạt.

Việc bị thanh tra toàn diện khiến điểm du lịch nổi tiếng gặp khó. Ảnh: VT

Theo đại diện DN trước đó, doanh nghiệp này nhận 3 thông báo khác về việc ký biên bản thanh tra thuế, hoàn toàn không có nội dung nào đề cập việc Đoàn Thanh tra đến doanh nghiệp để đối thoại, chất vấn.

Theo biên bản nói trên, buổi đối thoại, chất vấn diễn ra tại Công ty CP Sao Đà Lạt. Phía Đoàn Thanh tra của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng có 4 người và người đại diện cho công ty là ông Nguyễn Võ Lê Huy, kế toán trưởng công ty này.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Võ Lê Huy khẳng định: "Tôi có nhận biên bản đối thoại 07c/BB-TTr nhưng đoàn kiểm tra không có bất kỳ đối thoại, chất vấn nào về các nội dung này. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét ý kiến của tôi".

Theo đơn tố cáo của Công ty CP Sao Đà Lạt, "biên bản đối thoại, chất vấn" số 07c/BB-TTr ngày 12-2 là biên bản có dấu hiệu giả mạo, mục đích là hợp thức hóa tài liệu để truy thu thuế thu nhập của doanh nghiệp trái quy định.

Cục Thuế tỉnh nói chừa hàng trống để doanh nghiệp ghi ý kiến

Về nội dung tố cáo trên, ngày 21-2, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết biên bản bản đối thoại, chất vấn gửi doanh nghiệp là biên bản thật, khi gửi cho doanh nghiệp, biên bản có chừa những hàng trống để đại diện doanh nghiệp tự ghi ý kiến.

Cũng theo đại diện Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, nếu ý kiến của doanh nghiệp nhiều thì trình bày trên bản mềm (file mềm) có đánh số thứ tự trang, gửi qua email để Đoàn Thanh tra đưa vào biên bản thanh tra thuế và các biên bản xác nhận số liệu thanh tra.

Hàng trăm ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan mỗi năm. Ảnh: VT

Cũng theo đại diện của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, khi bàn giao các biên bản, các thành viên Đoàn Thanh tra phải ký vào trước khi giao cho doanh nghiệp có ý kiến. Đoàn Thanh tra không thể biết doanh nghiệp có bao nhiêu ý kiến để chừa hàng, do đó, doanh nghiệp có thể viết ý kiến đoàn sẽ bổ sung.

Do giữa doanh nghiệp và Đoàn Thanh tra có những quan điểm chưa thống nhất, đoàn mới lập thêm biên bản đối thoại, chất vấn để doanh nghiệp nêu ý kiến trao đổi của mình vào nhưng doanh nghiệp không hợp tác.

“Mục đích của biên bản đối thoại, chất vấn là để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng giải thích thêm lý do doanh nghiệp không được ưu đãi thuế và trả lời những vấn đề mà doanh nghiệp có văn bản gửi lên”- vị đại diện này cho biết thêm.

Cũng theo đại diện Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, do đại diện Công ty CP Sao Đà Lạt không ký vào biên bản thanh tra và biên bản đối thoại, chất vấn và giữ luôn các biên bản nên Đoàn Thanh tra Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty CP Sao Đà Lạt vào ngày 18-2.