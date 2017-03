Xăng giảm sâu, cước taxi chưa nhúc nhích!

Xăng giảm nhỏ giọt thì không thể bắt DN giảm cước ngay Giá cước vận tải không đơn thuần dựa vào giá nhiên liệu mà kèm theo đó là các khoản khác. Cụ thể như phí đường bộ qua các trạm BOT trên quốc lộ (hiện đang ngang ngửa với chi phí nhiên liệu); chi phí tiền lương, BHXH và các chi phí khác đều có xu hướng tăng cao, gây nhiều sức ép cho các DN. Nhưng đúng là hiện nay giá cước taxi cần điều chỉnh cho phù hợp vì taxi ít chịu phí đường bộ. Các xe tuyến cố định cũng phải giảm giá cước, dù giá dầu diesel chưa có biến động lớn bằng giá xăng. Riêng với giá cước xe vận tải hàng hóa, xe hợp đồng du lịch thì phải tuân theo quy luật thuận mua vừa bán. Nhà nước không thể ép DN điều chỉnh giá cước vận tải khi giá xăng tăng, giảm thất thường. Bởi muốn giảm giá cước thì DN taxi cần có thời gian điều chỉnh lại đồng hồ, xe tuyến cố định phải in lại vé nên rất phức tạp, tốn kém. Vì vậy khi góp ý cho dự thảo sửa đổi Thông tư 152/2014 của liên bộ Tài chính - GTVT, tôi đã kiến nghị nếu giá xăng giảm 10%-20% thì các DN buộc phải giảm giá cước vận tải. Nếu các DN không giảm thì phải xử lý, đơn giản nhất là đình chỉ hoạt động. Còn xăng giảm nhỏ giọt thì không thể bắt DN giảm ngay được. Ông NGUYỄN VĂN THANH,

Chủ tịch Hiệp Hội Vận tải ô tô Việt Nam VIẾT LONG ghi Giá xăng RON 92 chỉ còn 13.750 đồng/lít Từ 15 giờ ngày 18-2, giá xăng RON 92 giảm 961 đồng/lít về mức 13.752 đồng/lít; xăng sinh học E5 giảm 942 đồng/lít còn 13.321 đồng/lít. Đây là lần giảm giá xăng thứ tư liên tiếp tính từ đầu năm 2016, tổng mức giảm là 2.650 đồng/lít. Lần giảm giá này đã đưa giá xăng về mức thấp nhất kể từ tháng 7-2009. Giá cước taxi hiện rẻ hơn năm 2015 So với giá cước tháng 1-2015, giá cước taxi tháng 1-2016 thấp hơn 1,4%-7%, trong khi giá xăng chỉ thấp hơn 1,4%. Giá cước taxi vào thời điểm tháng 1-2015 đã được Bộ Tài chính đánh giá là tương xứng với chi phí xăng dầu và các chi phí khác của DN. Việc giá cước taxi của các hãng truyền thống có giảm so với thời điểm đầu năm 2015 là do sự cạnh tranh ngày càng cao của nhiều loại hình taxi như Uber, Grab. Ông NGUYỄN QUỐC CHIẾN, Trưởng ban Vật giá,

Sở Tài chính TP.HCM Taxi Đà Nẵng vẫn đủng đỉnh Hiệp hội Taxi TP Đà Nẵng không còn hiệp thương giá giữa các hãng taxi như trước đây nữa, mà các DN kinh doanh taxi sẽ tự tính toán để điều chỉnh giá cước. Khi xăng dầu giảm, các cơ quan quản lý nhà nước có chỉ đạo phải giảm giá thì hiệp hội có chức năng chuyển tải chỉ đạo đó cho các đơn vị. Nhưng với xu thế này thì tôi nghĩ các DN taxi phải giảm giá thôi. Ông VÕ THÀNH NHÂN, Chủ tịch Hiệp hội Taxi TP Đà Nẵng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần

Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ LÊ PHI ghi