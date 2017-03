Xăng, tỉ giá có thể tạo “cơn sóng” lạm phát

CPI tháng 2 tăng 7,02% so với cùng kỳ 2012 Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của cả nước tăng 1,32% so với tháng trước. Trong 11 nhóm tính CPI, chỉ có bốn nhóm hàng tăng cao, còn lại là tăng nhẹ. Tăng cao nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,28%, thứ hai là nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,50%, thứ ba là nhóm may mặc mũ nón, giày dép 1,08%, cuối cùng là nhóm hàng hóa và dịch vụ khác. Các nhóm hàng còn lại tăng 0,03%-0,81%. Riêng nhóm bưu chính giảm 0,03%. Do rơi vào tháng tết nên chỉ số giá của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống phản ánh đúng với thực tế khi cận tết giá nhiều mặt hàng tăng cao. Đặc biệt thực phẩm tăng đến 3%. So với cùng kỳ năm 2012, CPI cả nước tăng 7,02%. TÚ UYÊN