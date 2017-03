Xuất khẩu cá ngừ sụt giảm

Nguyên nhân của sự sụt giảm này theo VASEP một phần là do thị trường xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam hiện đang bị thu hẹp so với cùng kỳ năm trước (chỉ còn 91 thị trường trong khi năm 2013 là 95). Bên cạnh đó, giá cá ngừ trên thế giới vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2013 và lượng cá ngừ tồn kho cao.

Năm nay, sản lượng khai thác những tháng đầu năm giảm, phần lớn số lượng cá sau thu hoạch không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu dưới dạng sản phẩm tươi, sống và đông lạnh mang lại giá trị cao.

QUANG HUY