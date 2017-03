Yêu cầu làm rõ doanh số tiệm vàng Hoàng Khiêm

(PL)- Ông Phạm Khắc Ghi, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Cà Mau, cho biết sáng 21-7, Cục An ninh Kinh Tế (Tổng Cục An Ninh, Bộ Công an) và Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đã làm việc với Cục Thuế Cà Mau, Chi cục Thuế và Công an huyện Đầm Dơi.

Cục An ninh Kinh tế đề nghị các cơ quan chức năng Cà Mau khẩn trương làm rõ doanh số bất thường tại DNTN Hoàng Khiêm. Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, tiệm vàng Hoàng Khiêm tại khóm 4, thị trấn Đầm Dơi có số doanh thu bán vàng lên đến 7.500 tỉ đồng trong bảy tháng, từ tháng 1 đến tháng 7-2010. Nhiều lần làm việc với ngành thuế, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, chủ tiệm vàng này không lý giải được nguồn gốc của số vàng đã bán. TRẦN VŨ