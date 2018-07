20 người lợi dụng biểu tình để kích động gây rối lãnh án

Theo đó, 20 bị cáo gồm: Trần Nguyễn Duy Quang, Phạm Ngọc Hạnh, Nguyễn Đình Trường, Phạm Văn Linh, Đinh Mã Phong, Nguyễn Thị Thùy Dung, Hồ Công Di, Diệp Út Tiền, Nguyễn Thị Trúc Ly, Nguyễn Thị Lan Anh, Phạm Ngọc Huyền, Đinh Kha Ly, Võ Như Huỳnh, Đoàn Văn Thưởng, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Thị Tuấn, Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Trúc Anh, Nguyễn Thị Ngọc Liễu.

Sau một ngày xét xử, HĐXX đã ra quyết định tuyên phạt các bị cáo với mức án từ 8 tháng đến một năm sáu tháng tù. Trong đó, có 5 bị cáo được tòa tuyên cho hưởng án treo.

Các đối tượng này lợi dụng việc Quốc hội đưa ra thảo luận Dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng, đã có hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.



Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: VH.

Theo cáo trạng của VKSND TP Biên Hòa, từ khoảng 12 giờ đến 16 giờ ngày 10- 6, tại các tuyến đường Quốc lộ 1A, Phạm Văn Thuận và đường Dương Tử Giang thuộc các phường Tân Biên, Hố Nai, Tam Hòa, Tân Mai, Tân Tiến, Thống Nhất (TP Biên Hòa), các bị cáo đã lấn chiếm hết lòng đường, ngăn cản các phương tiện lưu thông qua lại, gây ách tắc giao thông.



Trước tình hình trên, lực lượng Công an thành phố Biên Hòa đã triển khai lực lượng nhằm bảo đảm trật tự và phân tuyến giao thông.

Mặc dù lực lượng công an đã phát loa tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ pháp luật, không được tụ tập thành đám đông trên đường, nhưng đám đông đã không chấp hành mà tiếp tục quay lại ngã tư Lạc Cường chuyển hướng vào đường Dương Tử Giang.

Những đối tượng trên cùng đám đông khoảng 200 người đã gây rối trật tự nơi công cộng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; làm ách tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đường Phạm Văn Thuận, Dương Tử Giang kéo dài... Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, 20 đối tượng trên bị Công an thành phố Biên Hòa lập biên bản phạm tội quả tang.