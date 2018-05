4 cán bộ ngân hàng ở Cần Thơ tiếp tục hầu tòa

Ngày 28-5, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (nguyên kế toán Công ty TNHH An Khang) cùng bốn bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 139 BLHS (có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân).

Cùng vụ này có bốn bị cáo gồm Trần Thị Phương (nguyên giám đốc Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Trà Nóc), Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng VietinBank Chi nhánh Trà Nóc), Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu Ngân hàng VDB Cần Thơ-Hậu Giang) và Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu Ngân hàng VDB Cần Thơ-Hậu Giang) cùng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 2 Điều 285 BLHS (có khung hình phạt từ ba đến 12 năm tù).



Tám bị cáo tại tòa ngày 28-5. Ảnh: CT

Kể từ sau khi vụ án bị hủy một phần năm 2015, tháng 4-2018, TAND TP Cần Thơ đã lên lịch đưa vụ án ra xét xử nhưng do luật sư của vụ án này đang tham gia xử vụ liên quan đến cán bộ Agribank Cần Thơ và Công ty Tây Nam nên phiên tòa phải dời lại vào hôm nay.

Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay (28-5), do vắng nhiều người liên quan và đại diện bị hại là VietinBank Chi nhánh Trà Nóc xin hoãn xử nên tòa đã quyết định dời lại ngày xét xử vào 21-6.

Đây là vụ án được nhiều người ở Cần Thơ quan tâm, đã từng được TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử một lần vào đầu năm 2015 với 14 bị cáo về bốn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của viện trưởng VKSND TP Cần Thơ, chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Thị Phương, Nguyễn Hoài Phương, Lương Quang Minh, Nguyễn Thị Mai, Lâm Chí Công, hủy một phần bản án sơ thẩm.

Cụ thể, tòa phúc thẩm đã hủy phần tội danh và hình phạt theo khoản 2 Điều 145 BLHS đối với các bị cáo Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, Lê Thanh Phong, Nguyễn Văn Thuận và Hồ Thanh Bình; hủy phần tội danh và hình phạt theo khoản 2 Điều 285 BLHS đối với bị cáo Lương Quang Minh, Nguyễn Thị Mai, Lâm Chí Công; hủy phần tội danh và hình phạt theo khoản 3 Điều 179 BLHS đối với bị cáo Trần Thị Phương và Nguyễn Hoài Phương.

Tòa phúc thẩm cũng chấp nhận kháng cáo của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Trà Nóc, hủy toàn bộ phần trách nhiệm dân sự trong vụ án.



Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm lần đầu vào tháng 11-2015 do TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử lưu động tại Cần Thơ. Ảnh: NN

Theo cáo trạng mới nhất, Công ty TNHH An Khang (gọi tắt Công ty An Khang) được thành lập vào năm 2004 do Nguyễn Hồng Quân làm giám đốc. Công ty này có địa chỉ tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2 (quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là kinh doanh, chế biến xuất khẩu thủy hải sản.

Từ năm 2009, Quân giao quyền quản lý, điều hành công ty cho con gái là Nguyễn Thị Thu Sương. Trong giai đoạn này, công ty hoạt động không hiệu quả. Báo cáo thực trạng tài chính từ năm 2009 đến 2011 thể hiện lỗ năm sau cao hơn năm trước.

Để duy trì hoạt động của công ty và chi tiêu mục đích cá nhân, Sương đã vay tiền của nhiều người với lãi suất cao để có vốn kinh doanh. Nhưng do quản lý kém và tình hình xuất khẩu thủy sản gặp khó khăn dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Để có tiền trả nợ và duy trì hoạt động, Sương dùng tất cả tài sản của công ty, của cha mình và của bản thân để thế chấp vay tiền nhưng vẫn không đủ thanh toán nợ đến hạn. Do đó, Sương chủ mưu cùng với cha, chồng là Bình, các nhân viên là Đào, Thuận, Phong với nhiều thủ đoạn gian dối, cấp sai lệch về thực trạng tài chính và tình trạng hoạt động của công ty, lập khống hồ sơ thế chấp cho nhiều ngân hàng để chiếm đoạt hơn 98 tỉ đồng và hơn 4,2 triệu USD.

Do tin tưởng vào quy mô, năng lực sản xuất, kinh doanh của Công ty An Khang và Nguyễn Hồng Quân nên các ngân hàng có quan hệ tín dụng với công ty đã thực hiện không đúng, không đầy đủ các chuẩn mực nghiệp vụ, tạo điều kiện để Sương và các đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Theo đó, cáo trạng mới cáo buộc bốn nhân viên của Công ty An Khang phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (trước đó bản án sơ thẩm lần một xử tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản).

Bốn bị cáo của hai ngân hàng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (trước đó, bản án sơ thẩm lần một xử hai bị cáo của Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Trà Nóc về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng).