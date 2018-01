Bị can vụ trộm khó xử ở TP.HCM được tại ngoại

Tháng 7-2015, nhà bà Nguyễn Thị Năm ở ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM bị trộm. Tài sản mất trộm gồm vàng, nữ trang và tiền mặt, qua định giá là 334 triệu đồng.

Nhà bà Năm ở trong khu dân cư, bên phải giáp nhà dân, bên trái và phía sau là đất có trồng nhiều cây, phía trước là sân lát gạch bằng phẳng có tường rào bao bọc cao khoảng 2 m với nhiều cây cảnh vươn ra ngoài. Kẻ trộm không để lại vật gì.

Trong vòng năm ngày, sau lời khai nhận của bị can chưa thành niên Đặng Thanh Thuận, lần lượt năm thanh niên khác trong xã bị bắt.



Trong sáu bị can, có Thuận và Diệp Ngọc Quang cùng chưa thành niên và nhận tội từ đầu. Bốn bị can còn lại, hai bị can kêu oan từ đầu, hai bị can còn lại khi nhận tội, khi kêu oan.



HĐXX TAND huyện Bình Chánh năm lần trả hồ sơ yêu cầu trích xuất camera, giám định dấu vân tay các bị can nhưng kết quả điều tra bổ sung không đáp ứng được.



Theo VKS, các dấu vết bám bụi đất để lại trên tường nhà bà Năm không rõ hình dạng, không thể giám định. CQĐT không thu giữ, kiểm tra, trích xuất camera tại tiệm game vì camera không còn lưu trữ do dữ liệu bộ nhớ của máy không nhiều. Camera của nhà kế bên tiệm game thì đã bị hư.

Tại phiên tòa gần đây nhất ngày 28-9-2017, lần đầu tiên Thuận thay đổi lời khai, kêu oan với lý do “ban đầu nhận tội vì còn nhỏ dại, thực ra khi đó ngủ ở nhà, có người nhà làm chứng”... Ngoài Quang vẫn nhận tội thì bốn người còn lại đồng loạt kêu oan.



Tuy nhiên, sau khi HĐXX trả hồ sơ, CQĐT điều tra bổ sung lần nữa thì Thuận lại nhận tội.



Sau đó, Thuận và Quang được thay đổi biện pháp ngăn chặn thành cấm đi khỏi nơi cư trú, còn bốn người đang kêu oan vẫn bị tạm giam.

CQĐT đã thực nghiệm điều tra, dựng lại hiện trường, cho Thuận và Quang diễn lại hành vi vào nhà bà Năm trộm tài sản.