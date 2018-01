Cho ông Lê Văn Phước thôi chức chánh án TAND Phú Yên

Ngày 9-1, một nguồn tin xác nhận TAND Tối cao đã công bố quyết định cho ông Lê Văn Phước thôi chức chánh án TAND tỉnh Phú Yên để chờ nghỉ hưu theo quy định.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM vào chiều cùng ngày, ông Lê Văn Phước xác nhận thông tin trên và nói thêm rằng lý do ông nghỉ là để chữa bệnh.

Cùng thời điểm, lãnh đạo TAND Tối cao đã trao quyết định bổ nhiệm mới ông Phạm Tấn Hoàng giữ chức chánh án TAND tỉnh Phú Yên.

Ông Hoàng năm nay 52 tuổi, có trình độ thạc sĩ luật, cao cấp chính trị, hiện là thẩm phán cao cấp, ủy viên Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Ngoài ra, lãnh đạo TAND Tối cao cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Lương Quang giữ chức phó chánh án TAND tỉnh Phú Yên. Ông Quang năm nay 53 tuổi, có trình độ cử nhân luật, cao cấp chính trị, hiện là thẩm phán trung cấp, chánh Tòa Dân sự TAND tỉnh Phú Yên.



Phó Chánh án thường trực TAND Tối cao Nguyễn Văn Thuân (giữa) trao quyết định bổ nhiệm cho chánh án (bìa phải), phó chánh án (bìa trái) TAND tỉnh Phú Yên. Ảnh: VĂN TÀI-PYO

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ông Lê Văn Phước (sinh năm 1958) có đơn xin nghỉ chữa bệnh từ ngày 1-12-2017. Ông Phước đột ngột có đơn xin nghỉ việc ngay sau khi Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trương Công Lộc, cán bộ phụ trách kế toán của TAND tỉnh này, về hành vi tham ô tài sản. Dư luận cho rằng ông Phước xin nghỉ việc khi chưa đến tuổi nghỉ hưu do có liên quan đến vụ án này.

Tuy nhiên, trả lời PV, ông Phước bác bỏ thông tin trên và nói rằng ông xin nghỉ việc để chữa bệnh. Về vụ án tham ô tài sản xảy ra tại TAND tỉnh Phú Yên, ông Phước nói: “Vụ án đó tôi phát hiện rồi báo cáo cơ quan thẩm quyền điều tra xử lý. Tôi đấu tranh làm rõ chứ không phải tôi giấu giếm hay bao che chuyện đó. Nếu tôi có ăn chia gì trong này thì tôi chịu trách nhiệm. Tôi đấu tranh chống tham nhũng rất nghiêm túc!”.