Điều đáng nói trong vụ án này, người bị hại chính là vợ của bị cáo. Và ngay tại phiên tòa, do bị cáo bồi thường đầy đủ, người vợ thương tình đã rút yêu cầu khởi tố đối với chồng nên tòa án đã căn cứ điểm a khoản 1 Điều 282 BLTTHS hiện hành đình chỉ vụ án hình sự.

Theo hồ sơ, khoảng 18 giờ ngày 26-12-2017, Hòa đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn, kình cãi với vợ là chị Nguyễn Thị Phấn.

Do có hơi men, Hòa không kiềm chế được bản thân, vớ lấy bình thủy đựng nước đánh một cái trúng vào má của vợ rồi tiếp tục lấy cán chổi đánh vợ thêm hai cái nữa. Hậu quả, chị Phấn bị gây thương tích phải đi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phú Hòa. Bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên kết luận chị Phấn bị thương tích 7%.

Được biết ngày 17-10-2012, cũng vì hành vi đánh vợ mà Hòa bị Công an xã Hòa Định Tây xử phạt hành chính 750.000 đồng.

Lần này, chị Phấn làm căng hơn. Ngày 5-3-2018, chị có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và yêu cầu chồng phải bồi thường cho mình 2 triệu đồng.

Do đó, ngày 9-3-2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hòa về tội cố ý gây thương tích. Sau đó, Hòa bị truy tố và tòa án đưa ra xét xử về tội danh nói trên.

Tại phiên tòa, Hòa bồi thường cho vợ 2 triệu đồng, vì thế chị Phấn đã tự nguyện rút yêu cầu khởi tố.

Căn cứ khoản 2 Điều 155 BLTTHS năm 2015, HĐXX TAND huyện Phú Hòa đã ra quyết định đình chỉ vụ án.

Đây là trường hợp đầu tiên ở Phú Yên, tòa án áp dụng quy định mới này để đình chỉ vụ án.

Như vậy, nhờ vợ thương và nhờ luật mới mà Nguyễn Văn Hòa đã thoát tội…