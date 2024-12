Án tử hình cho người đàn ông sát hại vợ rồi phi tang ở Vĩnh Long 20/12/2024 15:38

Ngày 20-12, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Trương Văn Út (46 tuổi) về tội giết người.

Bị cáo Út là người đã sát hại vợ rồi phi tang xác xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long gây rúng động hồi đầu năm 2024.

Trương Văn Út bị tuyên án tử hình vì sát hại vợ rồi phi tang xác. Ảnh: Hoàng Thân

Theo cáo trạng, Út và vợ là bà TTD đến xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình thuê nhà ở. Khoảng 21 giờ 29 phút ngày 1-2, do có mâu thuẫn tình cảm nên Út đã dùng kéo sát hại vợ. Sau đó Út dùng dao cắt rời các bộ phận trên cơ thể bà D rồi đem bỏ xuống sông để phi tang xác.

Đến ngày 7-2, người dân địa phương xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình phát hiện có nhiều phần thi thể trôi nổi dưới sông nên đã trình báo cơ quan công an. Lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương xác minh điều tra và phát hiện thêm nhiều bộ phận cơ thể người khác. Qua điều tra, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, công an đã xác định được danh tính nạn nhân và phát hiện Út là người gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng bắt được Út khi đang lẫn trốn đến địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.