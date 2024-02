Ngày 11-2, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Út (46 tuổi, tạm trú ấp Mỹ Phú 4, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) để điều tra về tội giết người.

Út là nghi phạm đã sát hại vợ rồi phi tang xác xuống sông.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội Facebook, Út và bà TDD (ngụ TP. HCM) quen nhau và vừa kết hôn hồi tháng 9-2023. Đến tháng 10-2023, vợ chồng Út đến ấp Mỹ Phú 4, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình thuê nhà trọ và mở cơ sở kinh doanh chậu kiểng.

Trương Văn Út đã giết vợ rồi phân xác nạn nhân phi tang xuống sông. Ảnh: CACC

Thời gian gần đây, Út phát hiện bà D có quen với nhiều người đàn ông trên mạng xã hội Facebook nên Út khuyên bảo nhưng bà D, không nghe. Khoảng 21 giờ ngày 1-2, Út và bà D xảy ra cự cãi sau dẫn đến xô xát. Trong lúc 2 bên hai bên giằng co, Út giật cây kéo từ tay bà D rồi đâm vào ngực bà D, đồng thời bóp miệng bà D đến khi bà này tử vong. Sau đó, Út phân xác bà D rồi phi tang xuống sông cùng với hung khí.

Đến ngày 7-2, người dân phát hiện đoạn chân người trên sông Kênh Xáng thuộc xã Mỹ Thạnh Trung nên đã trình báo cơ quan Công an. Hôm sau, nhiều bộ phận cơ thể khác cũng được tìm thấy trên sông. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định danh tính nạn nhân và nghi phạm là Út nên đã truy bắt.

Đến ngày 9-2, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre đã bắt giữu được Út tại Bến Tre. Công an cũng đã thu giữ cây kéo và 3 con dao trong vụ án.

