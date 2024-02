Ngày 9-2, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã có quyết định khen thưởng đối với các lực lượng phá nhanh vụ chồng giết vợ rồi phi tang xác xuống sông.

Các đơn vị được khen thưởng gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Tam Bình thuộc Công an các tỉnh Vĩnh Long và Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Châu Thành thuộc Công an tỉnh Bến Tre.

Thông tin ban đầu, trước đó, vào sáng 7-2, người dân phát hiện một đoạn chân người (từ khớp gối trở xuống) trôi trên sông Kênh Xáng thuộc ấp Mỹ Phú 4, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long nên trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tam Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường nắm tình hình và xử lý sự việc, đồng thời phát động quần chúng Nhân dân trên địa bàn truy tìm các phần còn lại của cơ thể người.

Qua tìm kiếm, đến ngày 8-2 lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 01 cẳng chân phải và 01 bộ phận nội tạng, phần đầu người và 01 cánh tay đang trong giai đoạn phân hủy trôi trên kênh Lung Chuối thuộc ấp Mỹ Phú 3, xã Mỹ Thạnh Trung và nhánh sông Măng đoạn thuộc Khóm 2, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình.

Phần đầu người phụ nữ bị phi tang được tìm thấy trên sông

Nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Tam Bình khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định nạn nhân là bà TTD (62 tuổi, ngụ TP. HCM) và nghi là Trương Văn Út (chồng nạn nhân, 46 tuổi, quê tỉnh Cà Mau).

Gần đây vợ chồng Út vừa đến thuê nhà trọ chung sống với nhau tại ấp Mỹ Phú 4, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình. Thời điểm phát hiện các bộ phận cơ thể bà D., Út đã rời khỏi nơi tạm trú nên lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh lân cận tiến hành truy bắt.

Trương Văn Út thừa nhận đã giết vợ rồi phi tang xác xuống sông

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đến trưa 9-2 (tức 30 Tết), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và K02 tuần tra, phát hiện đã bắt giữ được Út đang trên đường lẩn trốn. Bước đầu, Út khai 2 vợ chồng có mâu thuẫn tình cảm dẫn đến ẩu đả. Trong lúc xô xát Út đã dùng kéo đâm nạn nhân chết vào ngày 23 Tết. Sau đó Út dùng dao bầu phân xác nạn nhân rồi phi tang xác xuống sông sau nhà.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

HẢI DƯƠNG