Tuyên án một vụ cố ý làm lộ bí mật công tác 20/12/2024 15:34

Ngày 20-12, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Sỹ Hoàng 1 năm 6 tháng tù; bị cáo Lê Trọng Nghĩa 3 năm 6 tháng tù cùng về tội cố ý làm lộ bí mật công tác.

Theo hồ sơ, do quá trình hoạt động kinh doanh quán bar Phương Lâm (44 Gò Dầu, quận Tân Phú) thường xuyên chịu sự quản lý, kiểm tra của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Tân Phú nên Lâm quen biết và có quan hệ thân thiết với Võ Sỹ Hoàng (Đội phó Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Tân Phú giai đoạn 2019-2023) và Lê Trọng Nghĩa là trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy phụ trách địa bàn phường Tân Quý.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TL

Trong thời gian từ tháng 1-2022 đến tháng 9-2023, Võ Sỹ Hoàng và Lê Trọng Nghĩa đã thông báo cho Lâm về thông tin thành phần, thời gian và địa điểm của các đoàn kiểm tra lực lượng chức năng Công an quận Tân Phú.

Khoảng đầu tháng 8-2023, Hoàng điện thoại cho Lâm thông báo việc có cuộc kiểm tra của Công an quận Tân Phú kiểm tra quán bar Phương Lâm.

Thời điểm 13-8-2023, Hoàng đang giữ chức vụ phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Tân Phú, được Ban Chỉ huy Công an quận Tân Phú giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy Đội phối hợp với Đội Cảnh sát QLHC về TTXH và các Đội nghiệp vụ khác, Công an phường Tân Quý tiến hành kiểm tra quán bar Phương Lâm theo Kế hoạch của Công an quận Tân Phú.

Trong giai đoạn từ tháng 1-2022 đến tháng 9-2023, Nghĩa là trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Tân Phú, phụ trách địa bàn phường Tân Quý (địa bàn có quán bar Phương Lâm), được phân công chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an để đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn.

Quá trình công tác, quản lý địa bàn phường Tân Quý, Nghĩa có tổng cộng 19 lần thông báo cho Lâm biết trước thông tin về các kế hoạch kiểm tra.

HĐXX nhận định, bản thân Hoàng nhận thức được các nội dung kế hoạch này là kế hoạch nghiệp vụ của ngành công an, là bí mật công tác, không được công khai, không được tiết lộ cho những người không có thẩm quyền, nhất là đối với những đối tượng bị kiểm tra nhưng Hoàng không nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì động cơ cá nhân đã chủ động bảo cho Trịnh Văn Lâm biết về kế hoạch kiểm tra ngày 13-8-2022 của Công an quận Tân Phú.

Bị cáo Nghĩa được phân công chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an để đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các hành vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn.

Bản thân Nghĩa nhận thức được nội dung trong các Kế hoạch kiểm tra của Công an quận Tân Phú là kế hoạch nghiệp vụ của ngành công an, là bí mật công tác, không được công khai, không được tiết lộ cho những người không có thẩm quyền, nhất là đối với những đối tượng bị kiểm tra. Hành vi của Nghĩa thuộc trường hợp phạm tội 2 lần trở lên.