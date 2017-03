Con trộm vàng, cha mẹ phải bồi thường

Theo hồ sơ, khoảng 23 giờ ngày 29-5-2015, LVT (SN 2000) và LVC (SN 2001) đã lẻn vào lò bánh mì của ông NKT, lấy trộm của ông NKT một sợi dây chuyền vàng 18K trọng lượng 10 chỉ và một nhẫn vàng 18K trọng lượng 1,3 chỉ vàng. Qua điều tra, cơ quan công an xác định T. và C. lấy trộm vàng của ông NKT. Tuy nhiên, vì T. và C. còn nhỏ, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an chỉ xử phạt hành chính.

Sau đó, do số vàng bị trộm vẫn chưa tìm được trả lại cho ông NKT nên ông NKT đã khởi kiện dân sự yêu cầu cha mẹ của T. và C. cùng có trách nhiệm bồi thường số vàng trên. Xử sơ thẩm hồi tháng 1-2016, TAND huyện Cờ Đỏ đã tuyên buộc cha mẹ của T. và C. phải liên đới bồi thường cho ông NKT số vàng trên.

Sau đó, cha mẹ của T. và C. kháng cáo, không chấp nhận bồi thường cho ông NKT vì cho rằng các con của họ không lấy trộm vàng. Hai gia đình này nại rằng các con của họ khai nhận có lấy trộm vì bị công an đánh... Tại phiên xử phúc thẩm, cha mẹ của T. và C. cùng những người liên quan vẫn cho rằng T. và C. không lấy trộm vàng, việc hai thiếu niên này khai nhận tội ở CQĐT là do bị công an đánh.

Theo tòa phúc thẩm, lời trình bày của các bị đơn và người liên quan không có chứng cứ nào kèm theo. Trong khi đó, hồ sơ thể hiện cơ quan công an có cho T. và C. tự ghi lời khai và cả hai đều đã thừa nhận lấy trộm vàng của ông NKT. Mặt khác, cha mẹ của T. và C. cho rằng con mình bị đánh nhưng khi ký vào bản lấy lời khai của con đã không thể hiện điều này. Cạnh đó, từ khi cơ quan công an lấy lời khai cho đến khi T. và C. bị phạt hành chính thì cả hai gia đình này đều không có đơn thưa về việc T. và C. bị đánh. Do đó, tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo của các bị đơn và người liên quan.

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm cho rằng tòa sơ thẩm tuyên bị đơn và người liên quan phải liên đới bồi thường cho ông NKT là chưa đúng mà cần xác định trách nhiệm theo phần, tức mỗi gia đình phải bồi thường một nửa. Từ đó, tòa phúc thẩm sửa án sơ thẩm theo hướng buộc hai gia đình của T. và C. phải bồi thường cho nguyên đơn một sợi dây chuyền vàng 18K trọng lượng 10 chỉ và một nhẫn vàng 18K trọng lượng 1,3 chỉ, tức mỗi nhà phải bồi thường 5,65 chỉ vàng 18K.