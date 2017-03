Công an xã được ‘huy động’ tài sản của dân?

Công an xã chỉ cần tốt nghiệp tiểu học?

Dự luật đưa ra nhiều tiêu chuẩn tuyển chọn công an xã như là công dân từ đủ 18 tuổi trở lên, lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự… Ngoài ra, trưởng công an xã, phó trưởng công an xã phải là người đã học xong chương trình THPT trở lên; công an viên phải là người đã tốt nghiệp THCS trở lên. Đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo không có đối tượng tuyển chọn đủ tiêu chuẩn học vấn như trên thì trình độ học vấn của trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và công an viên có thể thấp hơn nhưng cũng phải học xong chương trình tiểu học trở lên.

Nhiều ý kiến lo ngại về việc chấp nhận cho lực lượng công an xã chỉ cần “học xong chương trình tiểu học” trong khi đảm đương nhiều nhiệm vụ, quyền hạn quan trọng. Trước đây, khi góp ý dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, bà Lê Thị Nga (hiện là chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp) từng băn khoăn: “Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật là với người có trình độ học vấn thấp, ít được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ, làm việc bán chuyên trách, luôn luôn chịu áp lực phải hoàn thành nhiệm vụ mà lại được giao thẩm quyền quá lớn cùng với những công cụ, phương tiện có thể gây nguy hiểm cao độ thì việc lạm quyền, vi phạm là khó tránh khỏi”. Theo bà Nga, nếu thấy cần giữ và giao thêm các nhiệm vụ quan trọng cho công an xã mà có khả năng hạn chế quyền con người thì phải nâng tiêu chuẩn tuyển chọn đầu vào, đồng thời phải chuyển lực lượng này từ bán chuyên trách sang chính quy.

Có nên chính quy hóa?

Dự thảo quy định công an xã là “lực lượng vũ trang bán chuyên trách” thuộc hệ thống CAND, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở.

Theo ông Trần Thế Quân (Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính - tư pháp, Bộ Công an), có ý kiến đề nghị dự thảo quy định theo hướng chính quy hóa lực lượng công an xã. Ý kiến khác lại đề nghị chỉ chính quy hóa lực lượng công an tại các thị trấn chưa bố trí công an chính quy; với công an xã tại các xã thì giữ như hiện hành và bổ sung thêm quy định.

“Bộ Công an thấy rằng nếu chính quy hóa toàn bộ lực lượng công an xã sẽ làm tăng rất lớn biên chế lực lượng CAND, Nhà nước khó có khả năng bảo đảm kinh phí để chi trả tiền lương, phụ cấp, chế độ, chính sách…” - ông Quân cho biết.