Cựu tướng Hóa tự nhận 'có sự mất kiểm soát vượt quá suy nghĩ'

Hôm thẩm vấn, ý của tôi chỉ muốn giải trình về mối quan hệ pháp lý giữa C50 và CNC cũng như quan hệ của cá nhân tôi với các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Quá trình thẩm vấn, do có sự mất kiểm soát vượt quá suy nghĩ của mình nên tự cá nhân tôi đã nói những điều trái với lời tôi đã khai và việc tôi đã nhận tội trước đó. Điều này gây khó khăn cho việc thẩm vấn của HĐXX và của tòa, VKS. Tôi thành thật xin lỗi HĐXX, VKS cũng như những đồng đội của tôi đã lên làm chứng.

Do sự vượt quá tầm kiểm soát của suy nghĩ, tôi có thể có lời nói và cử chỉ chưa đúng lắm. Mong anh Dương và CNC hết sức thông cảm cho tôi.

Tôi chấp nhận tất cả điều VKS đã luận tội. Tôi cũng đồng ý với tội danh VKS đã luận tội, tôi không có ý kiến gì.



Ông Nguyễn Thanh Hóa tại tòa. Ảnh: TUYẾN PHAN

Qua phiên tòa, tôi xin gửi lời xin lỗi tới lãnh đạo Bộ Công an. Trong quá trình công tác, tôi rất muốn xây dựng C50 là đơn vị tiên tiến trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm. Sự việc không thành, tôi đến nông nỗi này đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của ngành công an, ảnh hưởng đến Đảng. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi xin lỗi lãnh đạo ngành công an vì đã đặt niềm tin vào tôi mà tôi không làm được.