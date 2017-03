Đập kính ô tô, hai vợ chồng lãnh án

Tòa cũng buộc hai bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường cho người bị hại hơn 28 triệu đồng.

Do mâu thuẫn với nhau trong việc tranh giành khách hàng để bán mía nên vào ngày 26-5-2015, tại khu vực xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh), bị cáo Long đã dùng dây thắt lưng đập vào kính ô tô của anh Trần Văn Tuấn. Chưa hết, sau đó Long còn dùng xe máy rượt theo ép ô tô của anh Tuấn để bị cáo Phượng (vợ Long) dùng cây gỗ đập vào kính ô tô của anh Tuấn gây hư hỏng. Tổng giá trị tài sản mà hai bị cáo Long và Phượng gây hư hỏng là 28.255.000 đồng.



Hai vợ chồng Long - Phượng tại tòa.

Xử sơ thẩm vào ngày 28-6, TAND huyện Dương Minh Châu đã tuyên phạt mức án như trên nhưng bị cáo Long kháng cáo xin hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, hai bị cáo trình bày rằng hiện gia đình khó khăn, bản thân bị cáo đang bị bệnh.

Tuy nhiên, theo tòa trường hợp này không thuộc tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hoặc là điều kiện để cho bị cáo hưởng án treo. Do vậy, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Long. Tòa cũng bác kháng cáo xin tăng mức bồi thường của người bị hại với lý do không xuất trình được tài liệu và căn cứ nào mới so với cấp sơ thẩm.

Tòa cho rằng sau khi xem xét toàn diện vụ án, tính chất, mức độ hành vi của bị cáo thì thấy rằng cần tuyên y án sơ thẩm. Theo đó, vụ án mang tính chất ít nghiêm trọng nhưng hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác và gây mất trật tự trị an tại địa phương.

Hai bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã bồi thường xong cho người bị hại và cấp sơ thẩm đã xem xét.