Đề nghị truy tố nhóm bị can cho vay lãi nặng ở TP.HCM 02/05/2024 17:32

(PLO)- Sau khi cho vay với lãi suất 5%/ngày, các bị can đã ký nhận chuyển nhượng thửa đất từ người vay để đảm bảo cho việc vay tiền rồi mang đi thế chấp lấy 30 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố các bị can Lâm Vĩnh Nghi, Đặng Ngọc Ngãi, Võ Hoàng Danh, Bùi Thị Tâm, Mạc Văn Nguyện và Trịnh Tiến Dũng (Dũng là bị cáo đang bỏ trốn trong vụ án ThuDuc House) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo nội dung KLĐT, năm 2018, bà Trần Thị Phuôn quen biết với Võ Hoàng Danh và Bùi Thị Tâm thông qua những lần vay tiền và nhờ Danh kiếm người hỗ trợ pháp lý nhà đất.

Biết bà Phuôn đang thế chấp cho ngân hàng thửa đất số 508 tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP HCM và vay bên ngoài tổng cộng 19 tỉ đồng, Danh hứa hẹn vay vốn ngân hàng giúp bà Phuôn 50 tỉ đồng với điều kiện khi giải ngân, Danh sử dụng 20 tỉ đồng.

Ảnh minh họa.

Để vay vốn ngân hàng thì phải tất toán nợ cũ nên Danh và Tâm đã giới thiệu cho bà Phuôn gặp Đặng Ngọc Ngãi để thỏa thuận vay giải chấp tài sản với số tiền 19 tỉ đồng.

Do Ngãi không đủ tiền nên đã nhắn Mạc Văn Nguyện đến bàn bạc cho bà Phuôn vay. Nguyện cho bà Phuôn vay 13 tỉ đồng; Ngãi, Danh, Tâm cho bà Phuôn vay 6 tỉ đồng cùng mức lãi suất 0,5%/ngày.

Sau khi thỏa thuận xong, Nguyện bàn bạc với Trịnh Tiến Dũng về việc cho bà Phuôn vay tiền và được Dũng đồng ý, giao cho Nguyện và Lâm Vĩnh Nghi góp tiền cho bà Phuôn vay.

Ngày 22-4-2020, Ngãi và Danh, Tâm, Dũng, Nguyện, Nghi thống nhất đến văn phòng công chứng cho bà Phuôn vay 19 tỉ đồng để tất toán các khoản vay và các hợp đồng nợ bên ngoài có ký ủy quyền thế chấp đất.

Sau khi tất toán xong các khoản vay cũ, bà Phuôn ký lại hợp đồng đặt cọc thửa đất số 508 cho Ngãi và Nghi nhằm đảm bảo cho khoản vay với lãi suất 0,5%/ngày. Sau đó, các bị can cùng bà Phuôn đưa giấy tờ đất đến ngân hàng làm thủ tục giải ngân. Tuy nhiên, ngân hàng từ chối cho vay nên phát sinh số tiền lãi như sau:

Nhóm Dũng, Nghi, Nguyện cho bà Phuôn vay 13 tỉ đồng, lãi 1 tỉ đồng trong đó thu lợi hơn 862 triệu đồng. Bà Phuôn đã vay tiền của nhóm Ngãi để trả lại cho nhóm Dũng.

Nhóm của Ngãi cho vay 6 tỉ đồng, tính lãi 570 triệu đồng nhằm thu lợi bất chính 506 triệu đồng. Số tiền lãi 570 triệu đồng, nhóm Ngãi tiếp tục tính lãi 5%/tháng, tiền lãi được cộng dồn vào khoản tiền 570 triệu đồng và tính lãi suất 5%/tháng vào tháng sau.

Từ 11-5-2020 đến tháng 12-2020, Ngãi tính lãi 7 tháng với số tiền hơn 277 triệu đồng. Tổng cộng số tiền thu lợi bất chính của nhóm Ngãi là hơn 784 triệu đồng.

Từ ngày 11-5-2020 đến ngày 4-11-2020, Ngãi còn cho bà Phuôn vay nhiều khoản vay 5%/tháng, để trả gốc và lãi cho nhóm Trịnh Tiến Dũng, lãi tháng sau cộng dồn vào lãi tháng trước và hợp thức hoá thành các hợp đồng vay tiền.

Sau khi trả tiền cho nhóm Dũng, Ngãi thỏa thuận với bà Phuôn ký chuyển nhượng thửa đất số 508 để đảm bảo cho việc thỏa thuận vay tiền. Khi chuyển nhượng, bà Phuôn nhờ Danh, Tâm cùng đứng tên trên hợp đồng chuyển nhượng nhằm cho Ngãi không tự định đoạt thửa đất, chờ bán để trả gốc và lãi cho Ngãi.

Ngày 4-11-2020, bà Phuôn ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất 508 cho Bùi Thị Tâm để đảm bảo cho việc vay tiền và cộng dồn các khoản vay cho Ngãi với số tiền 47 tỉ đồng. Sau khi ký chuyển nhượng xong, Ngãi, Danh, Tâm đã đăng bộ sang tên thửa đất số 508 đi thế chấp ngân hàng vay 30 tỉ đồng rồi chia nhau sử dụng.

Căn cứ lời khai của các bị can, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phù hợp với diễn biến vụ án, các hợp đồng đặt cọc, vay tiền... và hình ảnh trích xuất từ zalo của bị can Ngãi, sao kê tài khoản ngân hàng của Trịnh Tiến Dũng đã đủ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can.