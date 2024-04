Phúc thẩm Thuduc House: Ngày 3-5 sẽ tuyên án đối với 43 bị cáo 26/04/2024 17:17

Ngày 25-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị có liên quan với phần tranh luận.

Sau một tuần xét xử, HĐXX TAND Cấp cao tại TP.HCM đã quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 3-5.

Trước đó, trong phần tranh luận, Thuduc House được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án kháng cáo bản án sơ thẩm để yêu cầu xác định lại trách nhiệm hoàn trả lại số tiền thuế GTGT 365 tỉ đồng. Đồng thời kháng cáo vì cho rằng đã bỏ lọt tội phạm, còn thiệt hại 153 tỉ đồng chưa được xem xét.

Thuduc House còn thiệt hại 153 tỉ đồng chưa được xem xét?

Theo đó, luật sư (LS) bảo vệ cho Thuduc House cho biết tổng số tiền thuế GTGT mà Thuduc House đã ứng trước cho đường dây phạm tội của Trịnh Tiến Dũng là 518 tỉ đồng. Số tiền 365 tỉ đồng được xác định trong vụ án này chỉ nằm trong giai đoạn 2 (từ tháng 2-2018 đến tháng 6-2019) của các kỳ hoàn thuế.

Còn lại 153 tỉ đồng trong giai đoạn 1 (từ tháng 2-2017 đến tháng 1-2018) và giai đoạn 3 (từ tháng 7-2019 đến tháng 8-2019) không được xem xét để giải quyết. Các cơ quan tố tụng cũng không xem xét trách nhiệm hình sự các bị cáo đối với khoản thiệt hại này dẫn đến Thuduc House đang còn thiệt hại 153 tỉ đồng. Từ đó, LS đề nghị huỷ một phần bản án sơ thẩm đề điều tra, truy tố, xét xử lại.

HĐXX sẽ tuyên án phúc thẩm vào ngày 3-5. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Về trách nhiệm đối với số tiền 365 tỉ đồng LS cho biết Thuduc House chỉ có trách nhiệm hoàn lại cho Cục Thuế TP.HCM số tiền 20 tỉ đồng là số tiền hoàn thuế mà công ty đã giữ lại, số tiền còn lại 340 tỉ Trịnh Tiến Dũng và các bị cáo đã chiếm đoạt, sử dụng. Từ đó cần buộc các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường cho Cục Thuế TP.HCM số tiền 340 tỉ đồng.

Cụ thể, Thuduc House được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và là công cụ phạm tội của các bị cáo. Các bị cáo thông qua pháp nhân Thuduc House sử dụng tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản ngân hàng và sử dụng trái phép dòng tiền của Thuduc House để tiếp cận và chiếm đoạt tiền thuế của Cục thuế TP.HCM.

Cạnh đó, số tiền hoàn thuế 365 tỉ đồng được hoàn trong 17 kỳ chứ không phải số tiền được hoàn trong một lần. Số tiền thuế nhận được các bị cáo nhập vào quỹ của Thuduc House và dùng xoay vòng để thanh toán tiền thuế GTGT đầu vào cho những hợp đồng mua hàng hóa giả tạo tiếp theo chứ không phải để sử dụng cho các hoạt động kinh doanh khác của Thuduc House.

Do các bị cáo sử dụng Thuduc House như một công cụ phạm tội nên toà án cấp sơ thẩm tuyên buộc Thuduc House phải chịu trách nhiệm/liên đới với các bị cáo chịu trách nhiệm đối với Cục Thuế TP là vô lý.

Ngoài ra, Thuduc House còn kháng cáo yêu cầu xem xét giải quyết các quyết định truy thu tiền chậm nộp thuế của Cục Thuế TP vì nội dung này dù đã yêu cầu nhưng chưa được toà án cấp sơ thẩm xem xét. Việc toà án cấp phúc thẩm chưa xem xét các biện pháp cưỡng chế để truy thu thuế của Cục thuế TP dẫn đến hoạt động kinh doanh của Thuduc House bị thiệt hại rất nặng nề: Bị ngừng làm thủ tục hải quan và ngừng sử dụng hóa đơn, làm tê liệt toàn bộ hoạt động kinh doanh của Thuduc House.

Vì sao không xét xử vắng mặt người chủ mưu Trịnh Tiến Dũng?

Đối đáp lại quan điểm của các LS cho rằng vì sao không xét xử vắng mặt Trịnh Tiến Dũng (đối tượng chủ mưu, đang bị truy nã) điều này ảnh hưởng rất lớn đến trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự của các bị cáo là đồng phạm trong vụ án.

Đại diện VKS cho biết, việc không truy tố, xét xử vắng mặt đối với Trịnh Tiến Dũng là do ngoài liên quan đến các bị cáo trong vụ án này thì bị can Dũng còn liên quan đến rất nhiều cá nhân tổ chức khác. Cạnh đó hành vi phạm tội do Dũng điều hành rất tinh vi, xảo quyệt, trong khi bộ luật tố tụng hình sự quy định về thời gian điều tra, truy tố là có hạn (mặc dù đã quy định thời gian gia hạn). Ngoài ra, hiện nay các cơ quan tố tụng đã kê biên rất nhiều tài sản sản của Trịnh Tiến Dũng.

Đối với quan điểm của các LS cho rằng cần xem xét lại trách nhiệm dân sự của các bị cáo và cần tách phần dân sự này ra để giải quyết bằng một vụ án khác, thì theo đại diện VKS không đề nghị huỷ phần trách nhiệm dân sự của các bị cáo vì trách nhiệm dân sự gắn liền với hành vi phạm tội của các bị cáo và là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại nên cần buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự là có căn cứ.

Đối với quan điểm của LS bảo vệ cho Thuduc House cho biết đang bỏ lọt tội phạm, chưa xem xét trách nhiệm hình sự đối với khoản thiệt hại 153 tỉ đồng, đại diện VKS cho biết nếu có căn cứ có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm HĐXX sẽ kiến nghị các cơ quan điều tra, làm rõ để xử lý.