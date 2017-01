Đề nghị khởi tố vụ nữ luật sư bị đánh tại tòa

Ngày 5-1, Phó Chủ nhiệm Liên đoàn Luật sư Việt Nam Phan Trung Hoài đã có công văn gửi Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an TP Pleiku, Viện trưởng VKSND TP Pleiku, Gia Lai, đề nghị khởi tố vụ án theo yêu cầu của luật sư (LS) Võ Thị Tiết (Đoàn LS tỉnh Bình Định).

Trước đó LS Tiết đã có đơn yêu cầu khởi tố bà Diệp Thị Khánh Cúc cùng một số người đánh bà gây thương tích nặng trong thời gian chờ TAND TP Pleiku nghị án.

Theo kết quả chẩn đoán của BV Quân y 211, TP Pleiku, bệnh nhân Tiết nhập viện với nhiều vết thương, vùng đỉnh đầu có khối sưng nề, bị chấn thương sọ não kín, gãy hai răng… LS Tiết đã đến trình báo với công an địa phương và có đơn tố cáo khẩn cấp yêu cầu bảo vệ quyền lợi gửi Liên đoàn LS Việt Nam.



Các vết tích trên người LS Tiết sau khi bị hành hung.

Văn bản của Liên đoàn LS nêu sau khi nhận được đơn tố cáo khẩn cấp và yêu cầu bảo vệ quyền lợi của LS Tiết ngày 27-12-2016 Liên đoàn đã có văn bản yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật tại địa phương tiếp nhận xác minh thông tin tố giác tội phạm.

Đồng thời Liên đoàn cử LS Tạ Quang Tòng (ủy viên Ban bảo vệ quyền lợi LS của Liên đoàn), làm việc với các cơ quan để xác minh, tìm hiểu sự việc. Qua báo cáo bước đầu của LS Tòng, Liên đoàn nhận thấy vụ việc LS Tiết có dấu hiệu của các tội: Cố ý gây thương tích, cố ý hủy hoại tài sản hoặc gây rối trật tự công cộng. Đặc biệt các hành vi trên thực hiện ngay tại phòng xử án là nơi tôn nghiêm và thực hiện quyền tư pháp, thể hiện tính coi thường pháp luật.

Vì vậy Liên đoàn đề nghị công an tiến hành giám định sức khỏe của LS Tiết xem xét các tình tiết tăng nặng khác để có căn cứ khởi tố vụ án hình sự với các hành vi có dấu hiệu như đã nói.



Thẩm phán Nguyễn Thị Ngà, chủ tọa phiên tòa (người ngồi giữa).

Như đã phản ánh, sáng 20-12, LS Tiết tham gia bảo vệ cho thân chủ Thiện trong một vụ án dân sự, phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Thị Ngà làm chủ tọa. Khi phiên tòa sắp bước vào phần thủ tục thì bà Cúc cho người hành hung ông Thiện.

LS Tiết liền báo cáo sự việc cho HĐXX nhưng HĐXX không có biện pháp can thiệp. Vì bị đánh đau nên ông Thiện báo Công an phường Ia Kring và được hai công an đưa về cơ quan làm việc.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, khi HĐXX nghị án, bà Cúc và một số đối tượng lạ mặt đã xông tới đập điện thoại và đánh LS Tiết. Bà Tiết kêu cứu nhưng không được ai can thiệp.

Mãi lúc sau, một nam thư ký chạy vào thì bà Cúc và những đối tượng kia mới thôi hành hung. LS Tiết đã phải vào bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương như vùng đỉnh đầu bên trái có một khối sưng nề, gãy hai cái răng, nhiều vết thương ở hai bả vai, hai cánh tay và dọc sau hai bên mạn sườn…

Ngày 26-12 Công an phường Ia Kring, TP Pleiku cũng đã tiếp nhận đơn trình báo và tố giác tội phạm của LS Tiết.