Đến nhà dì, hiếp dâm luôn cháu nội của dì

Theo hồ sơ, khoảng 24 giờ 30 ngày 26-8-2017, sau khi uống rượu, Di đến nhà bà ĐTD (dì ruột) để đi vệ sinh.

Tại đây, Di thấy cháu nội bà D. là cháu X. (sinh năm 2007) và cháu L. (sinh năm 2014) đang ở trong nhà nhưng không có người lớn trông coi nên nảy sinh ý định xấu.

Sau khi đi vệ sinh xong, Di kéo cháu X. vào nhà vệ sinh và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó Di cho cháu X. 3.000 đồng và bỏ về nhà.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, bà D. về nhà nghe cháu L. kể lại nên đến Công an xã Nhơn Hội trình báo. Ngày 3-9-2017, Di đến Công an huyện An Phú đầu thú.

Quá trình điều tra còn xác định được ngoài lần phạm tội này, Di còn hai lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu X. tại nhà Di, mỗi lần Di cho 5.000 đồng và dặn không được nói cho ai biết.

HĐXX nhận định theo quy định của BLHS thì mọi hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi đều phạm tội hiếp dâm trẻ em. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em… nên cần có mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; thuộc thành phần nhân dân lao động nghèo, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế và được đại diện người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên đã tuyên mức án như trên.