Doanh nhân Úc kiện Việt kiều đòi bồi thường danh dự

Tòa phải tiếp tục giải quyết vụ kiện Nhận xét về pháp lý, một lãnh đạo tòa chuyên trách ở TP.HCM (đề nghị không nêu tên) chia sẻ: “Thời hạn xác minh tin tố giác tội phạm thông thường là hai tháng và cơ quan công an phải có kết luận về tố giác. Khi tòa yêu cầu cung cấp chứng cứ, cơ quan công an phải trả lời. Nếu quá thời hạn luật định mà công an không trả lời thì tòa không thể lấy lý do chờ kết quả trả lời của công an để tạm đình chỉ mãi được. Tòa phải đưa vụ án ra giải quyết, xét xử, nếu ông James có đủ chứng cứ thì tòa chấp nhận yêu cầu, còn nếu không đủ chứng cứ thì tòa bác đơn”. Đồng tình, luật sư Nguyễn Văn Phước (Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, nguyên Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa) phân tích: Nguyên đơn có yêu cầu tòa thu thập chứng cứ tại cơ quan công an nên căn cứ vào Điều 106 BLTTDS 2015, cơ quan công an phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của tòa trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Hết thời hạn này mà cơ quan công an không cung cấp theo yêu cầu của tòa thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Luật cũng quy định trong trường hợp cơ quan công an không thực hiện yêu cầu của tòa mà không có lý do chính đáng thì tùy trường hợp mà người có trách nhiệm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo luật sư Phước, trong trường hợp này, ông James phải gửi đơn khiếu nại lên chánh án TAND TP.HCM. Nếu TAND TP không chỉ đạo giải quyết thì ông có thể gửi đơn khiếu nại lên chánh án TAND Tối cao.