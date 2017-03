Đồng Nai rút quyết định phạt tiền chủ đầm tôm 'không nhận xin lỗi của VKS'

Tối 27-4, đại tá Cao Hữu Nguyên - Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) - cho biết sẽ rút quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi Cản trở kiểm tra, kiểm soát người thi hành công vụ đối với bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc - bị tù oan 5 ngày sau khi tố cáo cát tặc. "Chúng tôi thấy việc ra văn bản xử phạt hành chính là sai", ông Nguyên nói.



Chiều 26-4, bà Ngọc không nhận lời xin lỗi của đại diện VKSND huyện Nhơn Trạch và đã để lại bó hoa này rồi ra về. Ảnh: T.DŨNG

Động thái này được đưa ra sau khi Trưởng ban Nội chính tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Năm chỉ đạo Công an huyện Nhơn Trạch rút ngay quyết định xử phạt hành chính bà Ngọc, đồng thời xem xét kiểm điểm các cá nhân tham gia quá trình điều tra, khởi tố, bắt giam bà này. Theo hồ sơ vụ án, bà Ngọc thuê đất nuôi tôm tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch. Ngày 5/9/2015, phát hiện tàu đang hút cát lậu trên sông Đồng Nai, bà gọi điện báo công an.



Công an huyện Nhơn Trạch sau đó đưa tàu vào bờ để lập biên bản nhưng bà Ngọc ngăn cản, yêu cầu công an lập biên bản tại chỗ vì lo sợ khi đưa tàu đi rồi vụ việc sẽ "chìm xuồng". Người phụ nữ la hét, chửi bới cơ quan chức năng, ôm vòi hút cát trên tàu và dọa tự sát.

Hơn nửa năm sau, ngày 14-4, Công an huyện Nhơn Trạch khởi tố bà Ngọc tội Chống người thi hành công vụ. Năm ngày sau, khi được công an mời lên làm việc (bà này tố cáo bị bảo vệ rừng đánh đập, hủy hoại tài sản tại đầm tôm hồi tháng 2), bà bị bắt giữ về tội Chống người thi hành công vụ.

Hay tin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai rà soát lại hồ sơ, xem xét vụ việc. Ngay sau đó, công an và VKSND huyện Nhơn Trạch nhận sai, do "nhận thức pháp luật của cơ quan điều tra chưa chuẩn xác, hành vi này chưa đến mức phải xử lý hình sự mà chỉ nên xử hành chính" nên thả bà Ngọc sau 5 ngày tạm giam.

Trong biên bản xử phạt do thượng tá Trương Quốc Hiếu - Phó trưởng Công an huyện Nhơn Trạch - ký, bà Ngọc bị cho có hành vi cản trở kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

Hôm qua, Phó viện trưởng VKSND Nhơn Trạch đã công khai xin lỗi bà Ngọc tại địa phương nhưng không được chấp nhận. Bà Ngọc cho rằng cơ quan công tố nhận sai nhưng Công an huyện Nhơn Trạch vẫn xử phạt bà là không đúng. "Tôi chẳng làm gì sai ngoài việc muốn công an huyện lập biên bản tại chỗ việc hút cát làm ô nhiễm môi trường", bà Ngọc nói.

Luật sư Nguyễn Thanh Giang (bảo vệ quyền và lợi ích cho bà Ngọc) cho rằng, việc VKS đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can rồi chuyển sang xử phạt hành chính một hành vi khác là không đúng.

"Sự việc đã xảy ra từ 6 tháng trước, khi vụ việc xảy ra không lập biên bản vi phạm hành chính thì giờ sao xử phạt được", ông Giang nói và khẳng định hình ảnh thu thập được vào ngày xảy ra vụ việc cho thấy bà Ngọc hoàn toàn không có hành vi vi phạm nào như quyết định xử phạt nêu.

