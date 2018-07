Giả cả giấy xác nhận độc thân để bán nhà

Khởi tố vụ tráo giấy tờ nhà giả lấy giấy thật

Tháng 6-2018, Cơ quan CSĐT Công an quận 5 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trong vụ án này, đối tượng sử dụng thủ đoạn vờ làm người đi mua nhà 36 Thuận Kiều (phường 12, quận 5) của bà M. rồi yêu cầu bà M. giao các bản phôtô giấy tờ nhà, CMND, hộ khẩu. Tiếp đó, họ làm giả giấy tờ nhà, cử người khác (cũng vờ làm khách mua nhà) đến gặp bà M. yêu cầu cho xem giấy tờ nhà thật rồi lợi dụng lúc bà M. không để ý thì tráo giấy tờ nhà giả lấy giấy tờ nhà thật.

Huỳnh Ngọc Trinh và Nguyễn Tuyết Nga, hai người Công an quận 5 đang truy tìm. (Ảnh do Công an quận 5 cung cấp) Có giấy tờ nhà thật trong tay, nhóm này sử dụng giấy CMND giả, hộ khẩu giả làm hợp đồng ủy quyền (có công chứng) cho Huỳnh Ngọc Trinh (SN 1986, ngụ quận 4, TP.HCM) để quản lý, sử dụng, cho thuê, cho mượn, ở nhờ, chuyển nhượng, tặng cho đối với căn nhà trên. Từ ủy quyền này, Trinh đã làm hợp đồng bán nhà cho người khác… Sau khi phát hiện sự việc, CQĐT Công an quận 5 trưng cầu giám định thì kết quả là thông báo nộp lệ phí trước bạ là giả, chữ viết, chữ ký, dấu vân tay của bà M. trong hợp đồng ủy quyền cũng là giả. Công an quận 5 nhận thấy Huỳnh Ngọc Trinh và Nguyễn Tuyết Nga (cũng ngụ quận 4, TP.HCM) có liên quan đến vụ án nên đã thông báo truy tìm để điều tra. Công an quận 5 cũng lưu ý các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn TP rằng muốn phát hiện CMND giả, hộ khẩu giả thì cần xem xét, đối chiếu hình ảnh, dấu vân tay trên bản chính các giấy tờ tùy thân trong các tài liệu đi công chứng vì người đi công chứng bị thay đổi, cắt ghép hình ảnh. Đồng thời, khi phát hiện Trinh và Nga thì báo ngay cho Công an quận 5 để có biện pháp giải quyết.