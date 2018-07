Không quen biết vẫn phải đưa nhau ra tòa

TAND huyện Đông Hòa (Phú Yên) vừa xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại giữa bà LTL và con dâu với sáu người trong gia đình bà NTKY.



Đây là một vụ kiện khá hy hữu bởi hai bên nguyên, bị không hề quen biết nhưng phải đưa nhau ra tòa mà nguyên nhân xuất phát từ những người đã chết trong một vụ tai nạn giao thông.

Bị đơn có lỗi

Theo trình bày của phía bà L., chiều 14-11-2015, chồng bà Y. điều khiển xe máy gây tai nạn với con trai bà L. làm hai người đều chết. Theo cơ quan chức năng, lỗi gây ra tai nạn hoàn toàn do chồng bà Y. Do đó, phía bà L. yêu cầu những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của chồng bà Y. phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại là bồi thường tổng cộng 97,6 triệu đồng chi phí điều trị thương tích, mai táng, tổn thất tinh thần. Ngoài ra, phía bà L. còn yêu cầu những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của chồng bà Y. phải bồi thường hơn 2 triệu đồng chi phí sửa xe máy và có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi hai cháu bé con của con trai bà L. mỗi tháng 800.000 đồng/cháu.

Phía bà L. còn đề nghị tòa định giá để xác định tài sản của chồng bà Y. để lại (gồm nhà, đất do bà Y. đang quản lý, sử dụng…) để thực hiện việc bồi thường.

Trong khi đó, bà Y. và các đồng bị đơn trình bày rằng chồng bà Y. chết không để lại tài sản gì, nhà đất mà gia đình bà đang ở là của người khác. Nay phía bà L. yêu cầu nhà bà Y. phải bồi thường thì bà không đồng ý. Ngược lại, bà Y. yêu cầu phía bà L. phải bồi thường cho nhà bà tổng cộng 150 triệu đồng tiền chi phí mai táng, cấp dưỡng nuôi con, tiền sửa xe máy, tổn thất tinh thần.

Theo HĐXX, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hòa đã xác định chồng bà Y. điều khiển xe máy đi không đúng phần đường quy định gây tai nạn với xe máy do con trai bà L. điều khiển làm cả hai người đều thiệt mạng. Do chồng bà Y. đã chết nên Cơ quan CSĐT Công an huyện ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Như vậy, lỗi gây ra tai nạn thuộc về chồng bà Y. nên ông này phải bồi thường thiệt hại về tính mạng, tài sản theo quy định. Do chồng bà Y. đã chết nên nghĩa vụ bồi thường của chồng bà Y. được chuyển cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất gồm cha mẹ ruột và vợ con. Tuy nhiên, những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của chồng bà Y. chỉ phải bồi thường thiệt hại trên phần tài sản của chồng bà Y. để lại.





Hàng thừa kế thứ nhất phải bồi thường

HĐXX xác định tài sản của chồng bà Y. để lại trị giá gần 189 triệu đồng nằm trong khối tài sản chung của ông và bà Y., chưa chia thừa kế; do bà Y. đang quản lý, sử dụng. Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại, tòa giao cho bà Y. quản lý toàn bộ di sản nói trên và đại diện cho các đồng thừa kế trực tiếp thực hiện nghĩa vụ tài sản do chồng chết để lại theo quy định pháp luật.

Về yêu cầu của phía bà L., HĐXX chấp nhận những chi phí hợp lệ gồm các khoản sau: Bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm hơn 36,9 triệu đồng, bồi thường tiền sửa xe máy 440.000 đồng, cấp dưỡng cho con dâu bà L. nuôi dưỡng hai con tính đến tháng 4-2018 là 37,7 triệu đồng.

Về yêu cầu phản tố của bà Y., xét thấy tai nạn xảy ra lỗi hoàn toàn thuộc về chồng bà Y. nên không có cơ sở buộc con dâu bà L. bồi thường.

Từ đó, HĐXX đã tuyên buộc những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của chồng bà Y. phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. Bà Y. là người đại diện trực tiếp thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho phía bà L. tổng cộng hơn 75 triệu đồng.

Cạnh đó, bà Y. còn phải tiếp tục sử dụng số tiền còn lại của chồng (sau khi trừ tiền bồi thường, tiền án phí, chi phí định giá) là gần 107 triệu đồng để cấp dưỡng cho con dâu bà L. nuôi hai con mỗi tháng 650.000 đồng/cháu; thời gian cấp dưỡng từ tháng 5-2018 đến khi hết số tiền trên hoặc chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng theo Điều 118 Luật Hôn nhân và Gia đình.