Kiện đòi tiền, vàng làm sính lễ đính hôn

Bác yêu cầu bồi thường danh dự HĐXX cũng tuyên bác yêu cầu phản tố của chị T. và ông K. buộc anh H. phải bồi thường danh dự, nhân phẩm. Bởi hôn nhân không diễn ra là do gia đình hai bên chưa thật sự hiểu và thông cảm cho nhau. Lễ cưới không diễn ra được cả anh H. và chị T. đều thiệt hại như nhau, một bên không cưới được vợ, được dâu, còn một bên không lấy được chồng, có được rể. Đồng thời, chị T. và ông K. không có chứng cứ chứng minh đã thiệt hại về danh dự, nhân phẩm do lễ cưới không diễn ra. Mặt khác, hai người đều thừa nhận do anh H. khởi kiện đòi lại vàng nên mới yêu cầu phản tố.